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Hangi ülkede ödemenizi kaç güne alabilirsiniz? En çok bekleten dördüncü ülkeyiz

Şebnem TURHAN
11.03.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

Ticareti yaptınız yani malı sattınız sıra ödemeye geldi. Ortalama hangi ülkede kaç gün beklersiniz? Sektörden sektöre değişse de en çok 92 günle Yunanistan'la ticarette beklersiniz. Türkiye mi? 81 günle en çok bekleten dördüncü ülke...

ŞİRKETLERİN en büyük dertlerinin başında ödemeler gelir. Malı sattınız ticaret yapıldı sıra ödemeye geldi... Peki bunu hangi ülkede kaç günde alabilirsiniz?Hangi ülkede ödemenizi kaç güne alabilirsiniz En çok bekleten dördüncü ülkeyiz
Alacak sigortası şirketi Euler Hermes, dünyada ülkelerdeki tahsilat süresini hesapladı. En çok beklenen ülke 92 günle Yunanistan. İkincilik İtalya ve Çin’de. Bu iki ülkede ortalama 88 gün sattığınız mala karşılık ödeme yapılmasını bekliyorsunuz. Üçüncü 83 günle Fas. Dördüncülük ise 81 gün beklemeyle Türkiye. 

Hangi ülkede ödemenizi kaç güne alabilirsiniz En çok bekleten dördüncü ülkeyiz

En az bekleten ülke mi? 44 gün ile Avusturya. Güney Afrika ve Hollanda da 47 gün ile en az bekleten ikinci ülkeler. Danimarka'yla ticaret yaptığınızda 48 gün içinde ödemeniz elinizde. İsviçre de aynı şekilde.

EN HIZLISI PERAKENDE

Hangi ülkede ödemenizi kaç güne alabilirsiniz En çok bekleten dördüncü ülkeyiz

Ortalamalar böyle ama sektörden sektöre de tahsilat bekleme süreniz değişiyor. Türkiye’ye bakalım. Türkiye’de en çok bekleten sektör 125 gün ile teknoloji. Aslında biraz da şaşırtıcı. Eczacılık ise 110 gün, inşaat 109, telekom ise 107 gün bekletiyor. En hızlı ödeme ise 27 gün ile perakende sektöründe. Kamu da 37 günde ödemeyi yaparak öne çıkıyor. Metal sektöründe 63 gün, gıda sektöründe 68 gün bekleniyor.

Etiketler: EULER HERMES , tahsilat , gazetehaberi
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