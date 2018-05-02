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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
02.05.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

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Hangi emekli ne kadar ikramiye alacak?

Hükümetin, 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı paket içinde yer alan emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.

BAKAN Sarıeroğlu, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin, emekli ve aileleriyle birlikte 12 milyon 300 bin vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. Sarıeroğlu, yılda iki bayram ikramiyesinin maliyetinin ise 22,3 milyar lira olduğunu belirtti.

EMEKLİNİN KENDİSİNE 1000 LİRA

Bakanın verdiği bilgiye göre bir bayramda alınacak ikramiye ödemesi emeklinin kendisine 1000 lira olacak. Ancak ölüm aylığı alan dul, yetim ve ana, babalara ise aylık hisseleri oranında; iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

YILLIK 2000 LİRA

İkramiye, emeklilere yıllık 2000 bin lira, aylık bazda ise 166,7 lira ilave artış anlamına geliyor. Bakan Sarıeroğlu, emekli aylıklarına göre bu artış oranını ise şöyle duyurdu:

"Emekli aylığı;
800 TL olan kişi için ilave % 20,8’lik artış,
1.000 TL olan kişi için ilave % 16,7’lik artış,
1.500 TL olan kişi için ilave % 11,1’lik artış,
2.000 TL olan kişi için ilave % 8,3’lük artış sağlanmış olmaktadır. "

İKRAMİYEDEN YARARLANACAK KİŞİLER İSE ŞÖYLE SIRALANDI:
Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan;
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı sahipleri, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal savaşı gazileri Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller İle bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.

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