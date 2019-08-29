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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Hanelerin ulaştırma harcamalarında "araç alımı" başı çekti

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Hanelerin ulaştırma harcamalarında "araç alımı" başı çekti

Hane halkları, ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımına ayırdı.

Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımı için kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 18,3'ünü ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımına (motorlu ve motorsuz araçlar) ayırdı. Bunu yüzde 27,7 ile kişisel ulaşım araçlarının kullanımı (yakıt ve yağları, yedek parça ve aksesuarları ile bakım ve onarım hizmetleri), yüzde 18,1 ile ulaştırma hizmetleriyle (kara yolu ve diğer yolcu taşımacılığı) ilgili harcamalar izledi.

Hanelerin gelir düzeyi, ulaştırma harcamalarının dağılımında etkili oldu. En düşük gelirli birinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerin toplam ulaştırma harcamalarının yüzde 38,1'ini araç satın alımı oluştururken, yüzde 32,7'sini ulaştırma hizmetleri, yüzde 29,2'sini de kişisel ulaşım araçlarının kullanımı oluşturdu.

En yüksek gelirli beşinci yüzde 20'lik gruptaki haneler de ulaştırma harcamalarının yüzde 57,4'ünü araç satın alımı, yüzde 27,4'ünü kişisel ulaşım araçlarının kullanımı, yüzde 15,1'ini ise ulaştırma hizmetleri için gerçekleştirdi. 

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