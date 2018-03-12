Hane tüketimi yılın ilk ayında durağan geçti

Geçen yılın aynı dönemine göre ise hane harcamalarında yüzde 19’luk bir artış görülüyor. Bu artışta ise aradan geçen 12 aylık süreçteki fiyat artışlarının etkisi oldukça yüksek.



Asıl artışı anlamak için sabit fiyatlar ile harcamalar bakıldığında; harcama artışının yüzde 8 olarak gerçekleştiği görülüyor. Bu artış ise en çok, hanelerin alışveriş sıklığındaki artıştan kaynaklanıyor. Bu süreç artan indirim marketlerinin yarattığı doğal bir artış olarak değerlendirilebilir.



Harcama dağılımına bakıldığında ise; geçen yıla göre daralan bir perakende kanalı görülmemekle birlikte genel artış üzerinde yine en çok İndirim Marketleri, Kasaplar, açık pazarlar görülürken, e-ticaret de etkisinin yüksek olduğu bir diğer satış kanalı olarak öne çıkıyor.



Hanelerin alışveriş davranışlarında Aralık ayının diğer normal bir aya göre daha hareketli geçmesi gibi bir durum söz konusudur. Tabi ki bu alışverişçiye sunulan promosyon ve kampanyalarla da alakalı bir durumdur. Bu sebepten dolayı Ocak ayı evdeki stok veya ürün sayısının daha yüksek olduğu aydır.



Harcama artışı genel gıda ürünlerinde ortalama altında kalırken et- et ürünleri, yağlar ve atıştırmalıklar fiyat artışının da üzerinde büyüme gösterdi. Kişisel bakım ve temizlik ürünleri de yine hane harcamasının arttığı diğer kalemler oldu.