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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Hamsiye talep azalmıyor

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Hamsiye talep azalmıyor

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, "Hamsi borsa gibi. Fiyatı ne olursa olsun hamsi tutulan, sevilen ve aranan bir balık." dedi.

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin hafta sonu 10 lira olan kilogram fiyatının 20 lirayla yükselmesi talebi azaltmadı. Avlanma sezonunun başından itibaren mezgit, sardalya ve barbunda yaşanan bereket son günlerde hamside de görülüyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Tezgahların en çok aranan balığı hamside bolluk yaşandığını belirten Bistren, şunları kaydetti:

"Bugünlerde hamsi bolluğu yaşıyoruz. Fiyatı sezon başında 20 liradan satılıyordu. Hafta sonu fiyatı 10 liraya düştü ancak haftaya 20 lirayla başladı tekrar... Hamsi borsa gibi. Fiyatı ne olursa olsun hamsi tutulan, sevilen ve aranan bir balık.

Mezgiti 10, barbunu 15 liradan veriyoruz. Bu balıklarımızda da bolluk var. Vatandaşımız bol bol kolestrol yerine omega yesin. Ama şunu söyleyebilirim denizlerin kuru fasulyesi hamsinin fiyatı ne olursa olsun vatandaşımızın taleb var. Hamsi her dönem tezgahların yıldızı. Bolluk yaşanıyor ancak fiyatı uygun
olunca vatandaşların da ilgisi güzel oluyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşmesini bekliyoruz."

"HAMSİ FİYATI SABİTLENMEDİ"

Balıkçı Hamza Köksoy da hamsi fiyatlarının dengesiz şekilde devam ettiğini aktardı. Bu sezon hamsinin kilosunu 5, 10, 15 ve 20 liraya sattıklarını anlatan Köksoy, "Hamsi fiyatı sabitlenmedi. Vatandaş da balıkçı da hamsinin fiyatının dengelenmesi, sabitlenmesini bekliyor. Biz bol bol balığımızı satıyoruz ancak bunun fiyatının sabitlenmesiyle satışların daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Müşteri Mustafa Ayvazoğlu ise balığın her hafta sofrasında mutlaka yer aldığını ifade etti. Balığın sağlıklı olduğunu anlatan Ayvazoğlu, "Hamsiyi çok severim, fiyatı ne olursa olsun alırım. 200, 250 gram, yarım kilo olsun yine hamsi soframda olur." şeklinde konuştu.

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