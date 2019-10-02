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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

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Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

Trabzon’da hamsinin 3 kilosu 10 TL’ye kadar geriledi. Bol olan hamsi diğer balık çeşitlerinin de fiyatını düşürdü.

Trabzon’da bu sezon ilk kez bu kadar çok olan hamsi hem vatandaşı hem de balıkçıyı memnun etti.

Yaklaşık 10 gün önce kilosu 25 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda 3 kilosu 10 TL’den satılırken vatandaşlarda durumdan oldukça memnun.
Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 5-6 yıldır da ilk kez fiyatının bu kadar düştüğünü söylediler.

Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ettiklerini söyledi.

Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirttiler. Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllardır hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamudun pek olmayınca hamsi bol oldu. Dolayısıyla bol olunca fiyatta düştü. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün 3 kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur” dedi.

Esnaflardan Yakup Bektaşoğlu da yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arasında değiştiğini belirterek “Bugün çok güzel hamsiler geldi. Trabzon, Sinop, hamsisi tezgahlarda yerini almış durumda. Yerli hamsinin kilosu 5-10 TL arası değişiyor. Sinop hamsisi ise 12,5-15 TL arasında değişiyor. Mezgit 7,5 TL’den 20 TL kadar var. Balık fiyatları bugün itibariyle düştü diyebiliriz. Bir hafta önce fiyat daha yüksekti. İnşallah fiyatlar daha da düşecek”diye konuştu

Ali Rıza Yeşilyurt adlı vatandaşta fiyattan çok memnun olduklarını ifade ederek” bu sene fiyattan çok memnunuz . Geçen sene doğru dürüst hamsi yiyemedik. Geçen sene palamut daha boldu, bu sene ise hamsi daha bol. Hamsinin son 5-6 yıldır bu kadar ucuz olduğunu hatırlamıyorum. Zaten son 3-4 yıl hamsi yiyemedik. Bu sene inşallah bol bol yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzon hamsinin 3 kilosu 10 TL ile kilosu 15 TL arasında değişirken, mezgit 5-20, istavrit 10-15 barbun 30-40 TL’den satılıyor.

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