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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

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Hamsinin fiyatı 5 liraya düştü

Trabzon'da sezon başında tezgahlarda kilogramı 25 liraya kadar çıkan hamsi 5 liradan satışa sunuluyor.

Moloz mevkinde tezgahta balık satışı yapan Mehmetcan Örseloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in elması" hamsinin tezgahları süslediğini söyledi.

Örseloğlu, hamsinin fiyatının 5, 7,5 ve 10 lira arasında değiştiğini belirterek, "Maliyeti hesaplandığında şu anda hamsiyi fiyatının çok altında satıyoruz. Vatandaşların balığa yönelmelerini bekliyoruz. Hem sağlık hem de fiyat açısından şu günler bulunmaz bir fırsat. Palamut olmadığı için tamamen hamsiye yönelmiş durumdayız. Bundan sonrada istavrit avı başlar ve sezonu böylelikle tamamlarız." dedi.

"HAMSİNİN 5 LİRA OLMASI VATANDAŞ İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET"

Balık halinde komisyonculuk yapan İsmail Mazlum da balık fiyatlarının uygun olduğunu ve Trabzonlu vatandaşların özellikle hamsi yediğini ifade ederek, "Sezon başında palamut çıkmayınca stres yaptık ama hamsinin bol gelmesi vatandaşımızın ucuz balık yemesini sağladı. Tezgahlarda hamsinin 5 lira olması vatandaş için bulunmaz bir nimet. Balık, çocukların yiyebileceği en güzel yiyecek." diye konuştu.

Hamsinin hava şartlarına göre bu aylarda çıkmasının normal olduğunu ifade eden Mazlum, havaların soğumasını beklediklerini söyledi.

Hami Çolak, tezgahlarda pek fazla çeşit olmadığını ama hamsinin her gün çıktığını vurguladı.

Halde 15 yıldır balıkçılık yapan Sefa Yazıcı da denizde palamut olmayınca büyük kayıkların ağlarını hamsiye çevirdiğini o nedenle hamsinin bol olduğunu anlattı.
Hale balık almak için gelen Baki Komar da fiyatların ucuz olduğunu söyledi.

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