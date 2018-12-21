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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
21.12.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Hamside fiyat yükseliyor

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Hamside fiyat yükseliyor

Ordu'da 10 TL’ye satılan hamsinin fiyatı yüzde 50 arttı. Balıkçılar, hamsinin Karadeniz’de azaldığını, bazı kayıkların Gürcistan’da avlanmak için hazırlık yaptığını söyledi.

Karadenizli balıkçılar, olumsuz geçen hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatının 15 TL’ye kadar yükseldiğini söyledi. İlk başlarda tezgahlarda satılan Marmara hamsisinin yerini alan ve Zonguldak taraflarında avlanmaya başlanan Karadeniz hamsisi de tezgahları süslüyor. Bir süre 10 TL’ye satılan hamsinin fiyatı, yüzde 50 artarak 15 TL’ye kadar yükseldi. Balıkçılar, olumsuz hava şartları ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi. Bölgede avlanan hamsinin yeterli olmaması ve Gürcistan tarafına kaçmasından dolayı ilerleyen günlerde fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çeken balıkçılar, Gürcistan tarafındaki avlanma için bazı kayıkların hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Hamside fiyat yükseliyor

“BALIKÇILAR GÜRCİSTAN’DA AVLANMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR”

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsinin azalmaya başladığını ancak en çok talebin yine hamsiye olduğunu vurguladı. Bazı kayıkların, Gürcistan’da avlanmak için hazırlık yaptığını ve şu an 15 TL’ye kadar satılan hamside, ilerleyen günlerde fiyat artışı olabileceğine dikkat çeken Ceylan, "Bütün kayıkçılar hamsi avlamak için çabalıyor. Hamsinin az olmasından dolayı da avlanma düşük. Bu yüzden de fiyatlar yükselişe geçti. İnce hamsi de çok var. Şu anda çoğu kayık Gürcistan hamsisi için hazırlık yapıyor. Çünkü hamsinin Gürcistan tarafına kaçma riski var. Bugün yarın bu hamsi Gürcistan’dan gelecek ve fiyatı daha da yükselişe geçecek" dedi.

Ceylan, balığa olan talebin oldukça iyi olduğunun altını çizerek, mezgit balığının 13, istavritin 10, barbunun 15-20, sarganın 15-20, levreğin 20 ve somon balığının da 20 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

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