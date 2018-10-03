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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Hamsi ihracatı sezona hızlı başladı

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Hamsi ihracatı sezona hızlı başladı

Türkiye'den 1 Eylül 2018'de başlayan yeni av sezonunda 11 ülkeye 177 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında da 928 bin 23 dolarlık gelir elde edildi.Söz konusu dönemde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde de yüzde 87 arttı.Ülkeden yapılan hamsi ihracatında 372 bin 165 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, 303 bin 211 dolarlık ihracatla Belçika ikinci ve 138 bin 998 dolarla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.

DENİZLERDE av yasağının 1 Eylül 2018'de sona ermesinin ardından başlayan yeni sezonda Türkiye'den 11 ülkeye hamsi ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yeni av sezonunun ilk ayında 11 ülkeye 177 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında da 928 bin 23 dolar kazanç sağlandı.     

Türkiye'den geçen sezonun aynı döneminde ise 90 tonluk hamsi ihracatından 495 bin 150 dolar gelir elde edilmişti. Bu dönemde yapılan hamsi ihracatı, geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde ise yüzde 87 arttı.     

Ülkeden yapılan hamsi ihracatında 372 bin 165 dolarla Fransa ilk, 303 bin 211 dolarlık ihracatla Belçika ikinci ve 138 bin 998 dolarla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer aldı.     

 "HAMSİ İHRACATINDA ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİ DE ARTTI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, hamsi ihracatının yeni sezona güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.     

Ülkeden yapılan hamsi ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde de yüzde 87 arttığını vurgulayan Kalyoncu, hamsi ihracatında ülke çeşitliliğinin de giderek arttığını ifade etti.     

Kalyoncu, Türkiye'den en fazla hamsi ihracatının Fransa'ya yapıldığını aktararak, geçen sezonun aynı döneminde ihracat yapılmayan ABD, İngiltere, Almanya, İsveç, Hollanda, Yunanistan ve İsviçre'nin de ihracat potansiyelini artıran ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.     

 "HAMSİ EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR İHRAÇ ÜRÜNÜDÜR"

İhracattaki artıştan memnun olduklarını işaret eden Kalyoncu, "Avrupa ülkelerinden ihracatçılarımıza şimdiden önemli oranda talepler gelmeye başladı. Bu kapsamda hamsi ihracatımızın sezon boyunca daha da artmasını bekliyoruz." dedi.     

Kalyoncu, hamsinin ekonomi için önemli bir ihraç ürünü olduğuna dikkati çekerek, ilerleyen aylarda daha fazla hamsi ihraç edilerek, daha yüksek döviz girdisi sağlanmasının beklendiğini sözlerine ekledi.     

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