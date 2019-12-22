Hamsi Gürcistan’a yöneldi, tezgahlar istavritle doldu

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Bereketli bir sezon geçirmeyi bekleyen balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı, kirlilik ve aşırı avcılık nedeniyle umduğunu bulamıyor. Bölgede deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi, hamsinin ise daha soğuk olan Gürcistan sahiline yönelmesine neden oluyor. Son günlerde istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise rotalarını Gürcistan’a çeviriyor. Trabzon’da hamsinin azalmasının ardından ise tezgahlarda istavrit bolluğu yaşanıyor. Tezgahları süsleyen istavritin kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.

KARADENİZ'İN EFSANESİ GÜRCÜYE KAÇTI

Trabzon'da balıkçılık yapan Yakup Bektaşoğlu hamsinin kendilerini terk ettiğini söyleyerek, "Hamsiyi çok soran oluyor. Havalar soğumayınca Karadeniz'in efsanesi hamsi Gürcüye kaçtı. Hamsi bazı tezgahlarda yer alıyor ama onlarda şoklanmış hamsiler. Şu anki hamsiler ince. Ama ocak ayı itibarı ile Gürcü hamsisi tezgahlarda yerini bulacak. Hamsi almaya gelen vatandaşlar artık istavrit alıyorlar ya da diğer balıklara yöneliyorlar" dedi.

İSTAVRİT BOLLUĞU VAR

Balıkçı Cem Yazıcı ise hamsinin nadir olduğu tezgahlarda istavrit bolluğunun olduğunu belirterek, "Hamsi Gürcistan'da. 20 gün sonra ancak bize gelir. Deniz suyu burada bekledik ama bir türlü ısınmadı. Şu an tezgahlarda istavrit bolluğu var. Tirsi var, mezgit var. Geçen hafta hamsiyi biz 3 kilo 10 liradan bile sattık. Vatandaş bekliyordu kulağına kar suyu kaçsın hamsinin tuzlayalım falan diye. Ama şimdi onlarda pişman oldu. Şu anda Gürcistan'dan gelen hamsiler 10 liradan aşağıya düşmez, iri hamsi olduğu için. Zaten vatandaşlarda ince hamsiye bakmıyorlar" diye konuştu.

HAMSİ ARADIK AMA BULAMADIK

Hamsi almaya gelip tezgahlarda bulamayan kent sakini Zehra Bülbül de "Hamsi aradık tezgahlarda ama bulamadık. Biz de başka balıklara yöneldik. Bütün balıklar güzel. Şimdi biz istavrit ve levrek aldık" dedi.

Duygu Ergül ise "Hamsi alalım dedik ama tezgahlarda hamsi yok. Genelde istavrit var. Hamsi yemek nasibimizde yok muş. Levrek yemeye karar verdik diyerek ilerleyen günlerde hamsinin denizlerde bollaşmasını temenni etti."

Bu arada Trabzon Balık Hali’nde tezgahlarda kilo başına balık fiyatları ise şöyle:

Mezgit 15 lira, olta mezgiti 30 lira, zargana 35 lira, çipura ve levrek 35 lira, tirsi 20 lira, hamsi 10 lira, istavrit 10 lira, somon 30 lira.