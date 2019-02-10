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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.02.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Hamsi bulamayanlar mezgit ve istavrite hücum etti

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Hamsi bulamayanlar mezgit ve istavrite hücum etti

Hafta sonu hamsi almak için balıkçılara giden Trabzonlular hamsi bulamayınca büyük şok yaşadı. Tezgâhlarda hamsi bulamayan Trabzonular mezgit ve istavrite hücum etti.

Geçen hafta kilosu 20 TL’den satılan yerli hamsi havaların kötü gitmesi ve sezon sonunun yaklaşmasıyla bugün tezgâhlarda yer bulamadı. Boş kalan tezgâhları ise kilosu 10 TL ile 12.5 TL arasında değişen istavrit ve mezgit doldurdu.

Balıkçılardan Mehmetcan Örseloğlu hamsinin bittiğini ve artık sezonun sonuna gelindiğini belirterek ’’2. ayın 15’indeyiz. 2 ay daha balıkçılık olur ya da olmaz. 4. ayın 15’inde de sezon kapanıyor. Ama bu sezonun bol geçtiğine inanıyorum. Vatandaşın bu sezon hamsiden büyük bir beklentisi vardı. Hamsi daha bol olsun. Daha bol alalım, tüketelim. Dolabımıza koyalım, tuzlayalım. Fakat bu sezon palamut bol olunca hamsi vatandaşın beklentisini karşılayamadı. Havaların sıcak gitmesi, kışın Trabzon iklimine göre bu yıl hiç olmaması ve bu durumdan dolayı denizlerin sıcak olması hamsiyi etkiledi. Şu anda tezgâhlarımızı mezgit, istavrit ve tirsi süslüyor. Bunun yanında çupra, levrek ve somon gibi balıkları da tezgâhlarda görüyoruz. Deniz balıkları her zaman olur. Olur, ama vatandaşın beklentisini karşılamaz. Çünkü sezon kapandığı zaman küçük kayıkçılar balık tutmaya başlayacak. Küçük kayıkçıların da tuttuğu balık, günlük tüketilen ve az miktarda olacak. Bu yüzden vatandaşlarımız vitamin ve fosfor deposu olan istavriti tüketsinler’’ şeklinde konuştu.

"HAMSİ SEZONU BİTTİ"

Balıkçılardan Cem Yazıcı ise "Bundan sonra ağırlıklı olarak istavrit ve mezgit olur. Ara sıra tirsi ve barbun gelir. Hamsi sezonu bitti. Piyasada da şoklu hamsiler var. Vatandaş da hamsinin şoklu olduğunu bildiği için istavrit ve mezgite yöneliyor. Daha da hamsi gelmez. Gelirse de Gürcistan ve Abhazya tarafından gelir. Gelen hamsiler de 10TLile 12.5TL aşağısına düşmez. Sezona bakacak olursak çok iyi palamutçuluk geçirdik. Fakat hamsi istediğimiz gibi gitmedi. Trabzon’da pek hamsicilik olmadı. Alınan hamsiler de ince hamsiler olduğu için vatandaş bu sene hamsi yiyemedi’’ diye konuştu.

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