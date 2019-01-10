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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hamburgerde kola savaşı bitti

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Hamburgerde kola savaşı bitti

MC Donald’s ve Burger King dünyada rekabet halinde. Bu ülkelerin başında ise Türkiye var. Mc Donald’s 1986 yılında ilk restoranını Taksim’de açarken, Burger King 1995 yılında pazara girdi.

MC DONALD’S Türkiye’de Anadolu Grubu bünyesi altında, Burger King ise Ata Holding çatısı altındaki TAB Gıda’da bulunuyor. Bu iki markanın en önemli rekabet alanlarını ise patates kızartması ve kola oluşturuyordu. Burger King ve Mc Donald’s içecek alanında tüm dünyada Coca-Cola ile çalışıyor. Ancak Türkiye’de Burger King Pepsi markasını kullanıyordu. Şimdi bu iki hamburger devinin koladaki rekabeti Türkiye’de de bitiyor. Coca-Cola’nın Türkiye operasyonlarını yöneten Anadolu Grubu, gıda alanındaki en büyük rakibi Burger King’e de Coca-Cola verecek. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm Burger King restoranlarına Coca-Cola’nın ürünleri yerleştirilecek.

Hamburgerde kola savaşı bitti

DİĞER MARKALAR DA VAR

TAB Gıda’nın sadece Burger King ile değil bünyesinde yer alan tüm markalarla Coca-Cola ile çalışacağı belirtildi. TAB Gıda bünyesinde yer alan markalar arasında Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Döner Stop bulunuyor. İhale ile yeni içecek firmasını belirlediklerini söyleyen TAB Food Investments (TFI) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, “Bu ihalede de farklı markalar teklif verdi. Coca-Cola ve Pepsi de vardı. İhaleye Coca-Cola Company katıldı ve kazandı. Ocak ayı sonuna kadar tüm restoranlarda içecek markalarımızı değiştirmiş olacağız” diye konuştu.

Burger King’in Coca-Cola ile yaptığı anlaşmayı değerlendiren Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Burger King bu anlaşmayı bizimle değil Coca-Cola Company ile yaptı. Dostça bir anlaşma oldu. Burger King dünyada Coca-Cola ile çalışıyor bildiğim kadarıyla bir tek Türkiye’de farklı bir marka ile çalışıyordu. TAB Gıda diğer markalarında da Coca-Cola ürünlerini kullanacak. Bu konu ile ilgili markalar çalışmalara başladı” dedi.

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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