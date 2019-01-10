Hamburgerde kola savaşı bitti
MC Donald’s ve Burger King dünyada rekabet halinde. Bu ülkelerin başında ise Türkiye var. Mc Donald’s 1986 yılında ilk restoranını Taksim’de açarken, Burger King 1995 yılında pazara girdi.
MC DONALD’S Türkiye’de Anadolu Grubu bünyesi altında, Burger King ise Ata Holding çatısı altındaki TAB Gıda’da bulunuyor. Bu iki markanın en önemli rekabet alanlarını ise patates kızartması ve kola oluşturuyordu. Burger King ve Mc Donald’s içecek alanında tüm dünyada Coca-Cola ile çalışıyor. Ancak Türkiye’de Burger King Pepsi markasını kullanıyordu. Şimdi bu iki hamburger devinin koladaki rekabeti Türkiye’de de bitiyor. Coca-Cola’nın Türkiye operasyonlarını yöneten Anadolu Grubu, gıda alanındaki en büyük rakibi Burger King’e de Coca-Cola verecek. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm Burger King restoranlarına Coca-Cola’nın ürünleri yerleştirilecek.
DİĞER MARKALAR DA VAR
TAB Gıda’nın sadece Burger King ile değil bünyesinde yer alan tüm markalarla Coca-Cola ile çalışacağı belirtildi. TAB Gıda bünyesinde yer alan markalar arasında Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Dönerci ve Döner Stop bulunuyor. İhale ile yeni içecek firmasını belirlediklerini söyleyen TAB Food Investments (TFI) Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu, “Bu ihalede de farklı markalar teklif verdi. Coca-Cola ve Pepsi de vardı. İhaleye Coca-Cola Company katıldı ve kazandı. Ocak ayı sonuna kadar tüm restoranlarda içecek markalarımızı değiştirmiş olacağız” diye konuştu.
Burger King’in Coca-Cola ile yaptığı anlaşmayı değerlendiren Anadolu Grubu Başkanı Tuncay Özilhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Burger King bu anlaşmayı bizimle değil Coca-Cola Company ile yaptı. Dostça bir anlaşma oldu. Burger King dünyada Coca-Cola ile çalışıyor bildiğim kadarıyla bir tek Türkiye’de farklı bir marka ile çalışıyordu. TAB Gıda diğer markalarında da Coca-Cola ürünlerini kullanacak. Bu konu ile ilgili markalar çalışmalara başladı” dedi.
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