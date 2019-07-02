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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Ham çelik üretim rakamları açıklandı

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Ham çelik üretim rakamları açıklandı

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 3,1 milyon ton oldu.  Ocak-mayıs döneminde ise üretim yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ihracatında artış

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı mayısta miktar bazında yüzde 30,3 artışla 2,1 milyon ton olurken, değer bazında yüzde 12,2 artışla 1,6 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 20,4 artarak 9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 6,5 yükselerek 7,2 milyar dolara ulaştı.  Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 45,4 azalışla 974 bin tona, değerde yüzde 40,9 gerileyerek 865 milyon dolara düştü.

Yılın ilk 5 ayı değerlendirildiğinde de ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 34,5 azalışla 4,9 milyon ton, değerde yüzde 33,4 azalışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesi açısından geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 108,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 173,8 seviyesine yükseldi.

Çin ve Hindistan'da çelik üretimi arttı

TÇÜD açıklamasında, sektöre ilişkin küresel gelişmelere ve Dünya Çelik Derneğinin istatistiklerine de yer verildi. Buna göre, Çin'de ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla 404,9
milyon tona yükseldi. İkinci sırada yer alan Hindistan'da da üretim yüzde 1,1 artarak 45,3 milyon tona ulaştı.  Üçüncü sıradaki Japonya'da ise ham çelik üretimi yüzde 4,3 azalışla 42,3 milyon ton oldu.

Türkiye, Brezilya'yı geride bıraktı

Türkiye, bu dönemde ham çelik üretiminde Brezilya'yı geride bırakarak 8'inci sıraya yükseldi. 9'uncu sıraya gerileyen Brezilya'nın üretimi, yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 1,5 azalışla 14 milyon tonda kaldı. 10'uncu sıradaki İran'ın üretimi ise yüzde 5,5 artarak 10,6 milyon tona ulaştı.

Japonya ile STA uyarısı

Açıklamada, serbest ticaret anlaşmalarına (STA) ilişkin hassasiyetlere de yer verildi.  Türkiye'nin çelik üretiminde gerileme olduğu bir dönemde kapsamlı etki analizi yapılmadan STA imzalanmaması önerisinde bulunulan açıklamada, Japonya örneğine işaret edildi. Açıklamada, bu ülkenin yıllık ortalama 104 milyon ton ham çelik üretirken, 40 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdiği, ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Latin Amerika gibi ülke ve bölgelerde uygulamaya konulan koruma tedbirleri nedeniyle yeni pazar arayışına girdiği belirtildi. Söz konusu ülkenin yeni pazar arayışında Türkiye'ye yönelmesinin çelik sektörüne olumsuz yansıyabileceği, bu nedenle etki analizinin önem taşıdığı kaydedildi.

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