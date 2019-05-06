TÃ¼rkiye'nin ham Ã§elik Ã¼retimi yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 14,5 azalarak 8,2 milyon tona geriledi. SektÃ¶rÃ¼n ihracatÄ± ise aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 15,5 artÄ±ÅŸla 5,8 milyon tona ulaÅŸtÄ±.



TÃ¼rkiye Ã‡elik Ãœreticileri DerneÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, nihai mamul Ã§elik tÃ¼ketimi martta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 38,6 azalarak 1,9 milyon tona, yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ± itibarÄ±yla da yÃ¼zde 38,7 dÃ¼ÅŸerek 5,4 milyon tona geriledi.Â

DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendirildiÄŸinde Ã§elik Ã¼rÃ¼nleri sektÃ¶rÃ¼ ihracatÄ± martta, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re miktar yÃ¶nÃ¼nden yÃ¼zde 14 artarak 2,1 milyon tona yÃ¼kselirken, deÄŸer bazÄ±nda yÃ¼zde 0,7 azalÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 1,5 milyar dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Ä°hracat, ocak-mart dÃ¶neminde geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re, miktar olarak yÃ¼zde 15,5 artÄ±ÅŸla 5,8 milyon tona, deÄŸer bazÄ±nda da yÃ¼zde 3,8 yÃ¼kselerek 4,3 milyar dolara Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ä°THALAT VERÄ°LERÄ°Â

Ä°thalat ise martta yÄ±llÄ±k bazda miktar yÃ¶nÃ¼nden yÃ¼zde 42,7 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 879 bin ton, deÄŸer bazÄ±nda yÃ¼zde 38,6 azalÄ±ÅŸla 776 milyon dolar olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â

YÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda ithalat da geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla miktar yÃ¶nÃ¼nden yÃ¼zde 35,2 azaldÄ± ve 2,7 milyon tona dÃ¼ÅŸtÃ¼. DeÄŸer bazÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ de yÃ¼zde 32,8 ile 2,3 milyar dolar oldu.Â

SektÃ¶rÃ¼n geÃ§en yÄ±lÄ±n ocak-mart dÃ¶neminde yÃ¼zde 118 olan ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ±, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde yÃ¼zde 183'e yÃ¼kseldi.Â

DÃœNYADAKÄ° GELÄ°ÅžMELERÂ

SektÃ¶re iliÅŸkin geliÅŸmelerin de deÄŸerlendirildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nya genelinde ham Ã§elik Ã¼retiminin mart ayÄ±nda, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 4,9 artÄ±ÅŸla 155 milyon tona, yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda ise yÃ¼zde 4,5 artÄ±ÅŸla 444 milyon tona yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Ã‡in'in ham Ã§elik Ã¼retiminin, ocak-mart dÃ¶neminde geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 9,9 artarak 231 milyon tona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kÃ¼resel sÄ±ralamada zirvede yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Hindistan'Ä±n 2'nci, Japonya'nÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bulunduÄŸu listede, TÃ¼rkiye'nin 8,2 milyon ton ham Ã§elik Ã¼retimiyle 9'uncu sÄ±rada olduÄŸu belirtildi.Â

"SEKTÃ–RÃœ CANLANDIRICI ADIMLARA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"Â

SektÃ¶re iliÅŸkin yurt iÃ§i tÃ¼ketimin Ã¶nemine vurgu yapÄ±lan deÄŸerlendirmede, ÅŸunlar kaydedildi:Â "TÃ¼rk ekonomisinde inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ve inÅŸaat malzemeleri sanayisinin Ã§ok Ã¶nemli rolÃ¼ bulunuyor. Ä°nÅŸaat malzemeleri sektÃ¶rÃ¼ her ne kadar ihracata yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsa da yurt iÃ§inde talebin olmamasÄ± halinde bu sektÃ¶rÃ¼n, ekonomik Ã¼retim yapmakta ve rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼ oluÅŸturmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekeceÄŸini biliyoruz. AynÄ± ÅŸey Ã§elik Ã¼retimi aÃ§Ä±sÄ±ndan da sÃ¶z konusu. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸin tÃ¼ketim yÃ¶nÃ¼yle ilgili inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ canlandÄ±rÄ±cÄ± birtakÄ±m tedbirlerin alÄ±nmasÄ±na ve adÄ±mlar atÄ±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ var."Â