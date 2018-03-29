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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
29.03.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Halkla ilişkiler şirketi kapandı... Çalışana para ödenmedi

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Halkla ilişkiler şirketi kapandı... Çalışana para ödenmedi

Türkiye’nin en eski halkla ilişkiler ajanslarından İmage PR ve Strateji Tanıtım dün akşam birden kapatıldı. Şirketlerin sahibi Canan Noyan’ın kapama kararını tebliğ ettiği ve çalışanlara hiçbir ödeme yapılmadığı belirtildi.

1987 yılında Betül Mardin tarafından kurulan ve şu anda Canan Noyan’ın sahibi olduğu İmage Halkla İlişkiler ve Strateji Tanıtım, dün akşam ani bir kararlaHalkla ilişkiler şirketi kapandı... Çalışana para ödenmedi
kapandı. Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 5 sularında şirkete avukatı ile birlikte gelen Canan Noyan kapanma kararını tüm çalışanlarına tebliğ etti ve şirket faaliyetlerine son verdi. Bilgisayarlara ve çalışanların telefonlarına el koyuldu.

Çalışanlar kısa süre içerisinde kişisel eşyalarını alıp şirketten ayrıldı, arkasından da şirketin kapısına kilit vuruldu. Ve hiçbir ödemeleri yapılmadan çalışanlar binadan çıkarıldı. İddialara göre çalışanların alacakları ve tazminatlarını ödememe kararı var. Canan Noyan’ın başlarında bulunduğu ajanslar Image PR’da 15 kişi çalışıyordu. Strateji PR’da ise 5 kişi.
Halkla ilişkiler şirketi kapandı... Çalışana para ödenmedi
İMAGE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Canan Noyan

EKONOMİK KOŞULLAR
Bir anda şirketin kapısına kilit vurulan şirketin patronu Canan Noyan ise kapanma kararına ilişkin olarak Marketing Türkiye’ye bir açıklama yaptı. Noyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Maalesef olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle dar boğaza girmiş bulunan IMAGE Halkla İlişkiler mecburi olarak kapanma kararı almıştır. Sektöre birçok yeni insan kazandıran, ekol olarak kabul edilen ve birçok ilki de gerçekleştirmiş bulunan 31 yıllık şirketimizin böyle bir noktaya gelmiş olması talihsiz gelişme olarak bizleri çok üzmüştür.”

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