Halkla ilişkiler şirketi kapandı... Çalışana para ödenmedi
Türkiye’nin en eski halkla ilişkiler ajanslarından İmage PR ve Strateji Tanıtım dün akşam birden kapatıldı. Şirketlerin sahibi Canan Noyan’ın kapama kararını tebliğ ettiği ve çalışanlara hiçbir ödeme yapılmadığı belirtildi.
1987 yılında Betül Mardin tarafından kurulan ve şu anda Canan Noyan’ın sahibi olduğu İmage Halkla İlişkiler ve Strateji Tanıtım, dün akşam ani bir kararla
kapandı. Edinilen bilgiye göre dün akşam saat 5 sularında şirkete avukatı ile birlikte gelen Canan Noyan kapanma kararını tüm çalışanlarına tebliğ etti ve şirket faaliyetlerine son verdi. Bilgisayarlara ve çalışanların telefonlarına el koyuldu.
Çalışanlar kısa süre içerisinde kişisel eşyalarını alıp şirketten ayrıldı, arkasından da şirketin kapısına kilit vuruldu. Ve hiçbir ödemeleri yapılmadan çalışanlar binadan çıkarıldı. İddialara göre çalışanların alacakları ve tazminatlarını ödememe kararı var. Canan Noyan’ın başlarında bulunduğu ajanslar Image PR’da 15 kişi çalışıyordu. Strateji PR’da ise 5 kişi.
İMAGE AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Canan Noyan
EKONOMİK KOŞULLAR
Bir anda şirketin kapısına kilit vurulan şirketin patronu Canan Noyan ise kapanma kararına ilişkin olarak Marketing Türkiye’ye bir açıklama yaptı. Noyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Maalesef olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle dar boğaza girmiş bulunan IMAGE Halkla İlişkiler mecburi olarak kapanma kararı almıştır. Sektöre birçok yeni insan kazandıran, ekol olarak kabul edilen ve birçok ilki de gerçekleştirmiş bulunan 31 yıllık şirketimizin böyle bir noktaya gelmiş olması talihsiz gelişme olarak bizleri çok üzmüştür.”
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