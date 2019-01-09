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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
09.01.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Son dakika... Halkbank esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verecek

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Son dakika... Halkbank esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verecek

Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 Milyar TL, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira 'esnaf kredisi desteği' vereceğini açıkladı. Banka, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik başlattığı programla yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacak.

ESNAF ve sanatkâra uygun koşullarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

350 BİN ESNAFA ULAŞILACAK
“Ekonomimize değer katacak uygulamalarla yeni yılda da işletmelerin faaliyetlerini finansal anlamda hiçbir zorluk yaşamadan sürdürmesini sağlayacağız. Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni umutlarla başladığımız 2019 yılına özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa daha ulaşacağız.

Son dakika... Halkbank esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verecek


22 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca doğrudan kredi kullandırmak suretiyle tüm esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu yıl da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.”

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında toplam 22 milyar TL kredi kullandıracaklarını belirten Arslan şunları söyledi:

Son dakika... Halkbank esnaf ve sanatkârlara 22 milyar liralık kredi desteği verecek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

BUGÜN İTİBARİ İLE BAŞLADI
“Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ilişkin kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) itibarı ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 Milyar TL’lik kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 yılının ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.”

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