Halkbank’tan enflasyona endeksli konut kredisi
Ziraat ve Vakıfbank’ın ardından kamu bankası Halkbank da ‘Enflasyona Endeksli Konut Kredisi’ni duyurdu.
Önümüzdeki dönemde enflasyonda ve dolayısıyla faiz oranlarında beklenen olumlu gelişmeler doğrultusunda müşterilerin konut finansmanı ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunmayı amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Elbirliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları zamanında yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır” dedi. Müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine Enflasyona Endeksli Konut Kredisi imkânı sağlayacak. 120 aya kadar vade seçeneği sunan kredi kapsamında faiz oranları TÜFE’ye bağlı olarak değişecek ve enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek. Arslan, “Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz” dedi. Üründe faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenerek geçerli faiz oranı belirlenecek. Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak.
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