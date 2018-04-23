Halkbank’ın temsil harcaması ‘sır’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
23.04.2018 - 01:08, Son Güncelleme:

Halkbank’ın temsil harcaması ‘sır’

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Halkbank’ın temsil harcaması ‘sır’

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, 18 bin personeli bulunan Halk Bankası’nın temsil ve ağırlama giderlerinin tutarını banka sırrı kapsamına girdiği için açıklanamayacığını kaydetti.

Şimşek’in yanıtlaması istemiyle CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun verdiği önergeyi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yanıtladı. Arslan, Halk Bankası’nın 1.000 hizmet birimi ve 18 bin personeliyle rekabetin çok yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Sektördeki diğer bankalarda da uygulandığı üzere bankamız tarafından yapılan pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri sayımızı artırmak, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla temsil ve ağırlama harcamaları yapılmaktadır. Müşterilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen yemekli toplantı ve bankamız gelirlerinin devamına ve artırılmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantı giderleriyle bu tür toplantılara katılan birim ve şube personeline verilen iş yemekleri bedelleri bankamız temsil harcamala-rını oluşturmaktadır. 2014-2017 dönemi temsil ve ağırlama giderlerinin toplam işletme giderlerine oranı ortalama yüzde 0.52 olup söz konusu harcama tutarlarıyla harcamaların kim tarafından ve kimler için yapıldığı

bilgisi 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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