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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki şubesine girişimciliğe katkı ödülü

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Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki şubesine girişimciliğe katkı ödülü

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) Orta ve Güneydoğu Avrupa’da girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlayanlara verilen "Yüzyılın Yaratıcıları" ödülüne layık görüldü.

Başkent Üsküp'te bir otelde düzenlenen etkinliğe Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yerli işletmeler için yatırım ortamını iyileştirmek için Regülasyonlardan Sorumlu Bakanı Zoran Şapuriç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 

Uluslararası "Yüzyılın Yaratıcıları" Komitesi Başkanı Sinişa Zaric, yılda bir kere girişimciliğin gelişmesine en büyük desteği veren kurum ve kişileri ödüllendirdiklerini kaydetti. 

Halkbank'ın ülkede faaliyet göstermesi ile birlikte bankacılık hizmetlerinde de artış görüldüğünü ifade eden Zaric, "Halkbank Üsküp 2018 yılında Makedonya'daki bankacılık sektöründe girişimciliğin geliştirilmesinde öncü olarak kabul edildi." dedi. 

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da girişimcileri destekleyen yatırım olarak değerlendirilmiş olmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi. 

Halkbank olarak yaklaşık 25 yıldır Kuzey Makedonya'daki ekonomik pazarda faaliyet gösterdiklerini aktaran Sucubaşı, "Bu süreç içerisinde mümkün olduğunca, elimizden geldiğince ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere Makedonya ekonomisine elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu bizim söylememizden ziyade bunu otoritenin söylüyor olması bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu. 

Uluslararası ekonomi forumu "Perspektivi"nin yönetim kurulu başkanı Vinko Kyuro ise ülkedeki bankacılık sektörünün analizi yapıldığında, Halkbank'ın vatandaşlara ve şirketlere hizmet veren en başarılı ve en kaliteli banka olarak ön plana çıktığını vurguladı. 

Ödül her yıl "Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki Girişimcilerin Bölgesel Zirvesi - En iyi 300" kapsamında "Perspektivi" forumu ile Uluslararası "Yüzyılın Yaratıcıları" Komitesi tarafından veriliyor. 

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