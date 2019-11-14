Halkbankın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHalkbankın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi
GeriEkonomi Halkbankın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
14.11.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Halkbankın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halkbankın aktif büyüklüğü 443.5 milyar liraya yükseldi

Halkbank yılın üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğü yüzde 17.2 artışla 443.5 milyar liraya, toplam kredileri de 2018 sonuna göre yüzde 14.6 artışla 391.9 milyar liraya yükseldi.

Halkbank’tan yapılan açıklamada, "Halkbank, KOBİ kredileri alanında pazar payını yüzde 18.2ye yükseltti. Bankanın toplam mevduatı ise yılın dokuz ayında yüzde 14.1 artışla 284 milyar lira olarak gerçekleşti" denildi.

Kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yeni Ekonomi Programının yol haritası doğrultusunda belirlediğimiz finansal hedeflere bağlı kalarak, piyasa koşullarına hızlı yanıt verebilen bir çalışma stratejisi yürütüyoruz. Sahada olmaya ve reel sektörün ihtiyaçlarını yerinde izlemeye önem veriyor, geliştirdiğimiz çözümlerle dengeli bir şekilde büyümeyi sürdürüyoruz dedi ve ekledi:

"Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz."

Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbankın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağlamıştır dedi.

Türkiye Ekonomisindeki güçlü finansal göstergelerin kaynak maliyetleri aşağı çektiğini ve bu iyileşmeyi hızla müşterilerine yansıtmada öncü olduklarını ifade eden Arslan şunları belirtti:

Faiz oranlarında gerçekleştirdiğimiz indirimin konut satışlarına olan birikmiş talebin karşılanmasına olumlu yansıdığını hep birlikte izledik. Olumlu gelişmeleri hayatın her alanına yaymak istiyoruz. Yakın zamanda hizmete sunulan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi ile de ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerimiz Türkiye ekonomisine değer katan uygulamalar olmuştur. Bankamız tüm firmaların rekabet gücünün artırılması ve katma değerli teknolojik üretim yapanların teşvik edilmesi noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edecektir. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle