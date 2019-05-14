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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Halkbank’ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

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Halkbank’ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

Halkbank’ın aktif büyüklüğü, yılın ilk çeyreğinde, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya ulaştı.

Halkbank’tan yapılan açıklamada, "Halkbank yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.0 artırarak 369.6 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10.7 artışla 236.4 liraya yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17.3e taşıdı. Aynı dönemde toplam mevduatı yüzde 8.4 artışla 269.7 milyar liraya ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya ulaştı" denildi.

Yılın ilk çeyreğinde Eskişehir, Gaziantep, Denizli ve Adana’daki Üreten Türkiye Buluşmalarında 3 bin dolayında esnaf, KOBİ'ler ve sanayiciler ile bir araya geldiklerini ve müşterileriyle birebir temas halinde olmayı sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankacılık sektörü; uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarıyla geride bıraktı. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle hayata geçen KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketleri başta olmak üzere, hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç verdi" dedi ve ekledi:

"Yılın ilk çeyreğinde özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik önemli tedbirlerin hızla olumlu sonuç vermeye başladığını hep birlikte gördük. Ekonomik reformların etkilerini daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörün yanında olacağız. Kaynak çeşitliliğimizi artıracak önemli çalışmalar yürüttüğümüz bu dönemde de müşterilerimize destek olmayı sürdüreceğiz."

Yatırımcıların getirilerini koruma altına aldıkları bu yenilikçi tahvil ihracının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Arslan, "Yatırımcılarımıza sermaye piyasalarında en verimli yatırım olanaklarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kaynak çeşitliliğimize katkı veren bu ihraç, yatırımcılarımıza yüksek getiri güvencesi sunmuştur. Gelecek dönemde yenilikçi tahvil ve bono ihraçlarını sürdürerek, sermaye piyasalarındaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

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