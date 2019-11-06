Halkbank için reddi hâkim talebi
ABD New York Güney Bölge Başsavcılığı’nın Halkbank’a açtığı davanın tebligatını gönderdiği ABD’li hukuk firması mahkemeye gönderdiği dilekçede reddi hâkim başvurusunda bulundu.
New York Başsavcılığı tarafından yürütülen Halkbank soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl bankayı temsil eden ABD’nin saygın hukuk firmalarından King & Spalding, davaya ilişkin tebligatı kabul etmemiş ve mahkemeye gönderdikleri dilekçede Halkbank adına tebligat almaya yetkili olmadıklarını ileri sürerek duruşmaya katılmamıştı. Bunun üzerine başsavcılık mahkemeye Halkbank için firari ve itaatsiz kararı çıkarma yoluna gidince, hâkim Berman, Halkbank’a iki hafta süre vermişti. Hukuk Firması King & Spalding’in avukatı Andrew Hruska, mahkemeye dün gönderdiği son dilekçede, Hâkim Berman’ın Hakan Atilla’nın duruşmaları sırasında mahkeme içi ve dışındaki açıklamalarıyla tarafsızlığını kaybettiğini ifade ederek, Berman’ın davadan el çekmesini talep etti.
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