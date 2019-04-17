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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
17.04.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Halkbank borçlanma aracı ihraç edecek

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Halkbank borçlanma aracı ihraç edecek

Halkbank yurt içinde ve yurt dışında 4 milyar euro ve 10 milyar lira tutarında sermaye destekleyici borçlanmaya gidecek.

Halkbank sermayesini güçlendirmek için yurt dışında ve yurt içinde toplam 4 milyar euro ve 10 milyar lira tutarında sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi ve borçlanma aracı ihracı kararı aldı. 

Halkbank'ın sermaye yeterlilik oranı 2018 yılında, bir önceki yıla göre 0.38 puan azalarak yüzde 13.8'e indi. Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise 1.85 puan düşüşle 2018 sonunda yüzde 10.71 seviyesine geriledi. 

Halkbank, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz 2 milyar euro veya muadili tutarda kredi kullanmak ve 10 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmek için genel müdürlüğe yetki verdi. 

Banka ayrıca yurtdışında yine ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı veya kredi kullanım miktarını 2 milyar euro veya muadili tutar olarak belirledi. 

Additional Tier 1 (AT1) olarak da adlandırılan ihraçlar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yoluyla yapılacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa süre önce açıkladığı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine vermiş, kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını açıklamıştı. 

Halkbank ayrıca geçen sene Eylül ayında, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kapsamında 10 yıl vadeli 3 milyar lira ihraç gerçekleştirmişti. 

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