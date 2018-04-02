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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.04.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

İstanbul'un en önemli hatlarından biri! Test sürüşleri başladı

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İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı. Test lokomotiflerinin güzergah boyunca yaptığı denemeler havadan görüntülendi.

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme- Gebze arasındaki banliyö hatları, İstanbul Ankara arası Yüksek hızlı tren projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

Marmaray’ın yapılması ile Ankara’dan İstanbul Pendik’e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzatılması hedeflenen güzergahtaki çalışmaların son durumu ve lokomotiflerin test sürüşleri havadan görüntülendi.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

Görüntülerde, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattında test treni güzergahı denetliyor.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

İşçiler ise bir yandan rayları dizmeye devam ederken bir yandan ise tren yoluna girilmemesi için çitleri örmeye devam ediyor.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

Güzergah üzerinde bulunan ve Marmara’ya kadar olan istasyonların büyük bir bölümü tamamlandı.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

 

“2018 SONUNA KALMADAN SİSTEMİN TAMAMINI BİTİRECEĞİZ”

 

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı


İstanbul’daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattı ile ilgili “2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz.  Her iki yakayı da Halkalı’dan Gebze’ye birbiri ile entegre edeceğiz” demişti.

İstanbulun en önemli hatlarından biri Test sürüşleri başladı

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