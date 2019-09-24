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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.09.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Halkalı-Gebze Marmaray Banliyö hattında 68 milyon yolcu taşındı

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Halkalı-Gebze Marmaray Banliyö hattında 68 milyon yolcu taşındı

Açılışının üzerinden 7 ay geçmesinin ardından Halkalı-Gebze Marmaray Banliyö hattını kullananlara ilişkin rakamlar açıklandı.

Açılışı 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Marmaray banliyö hattında, 7 ayda 68 milyon yolcu taşındı. Toplam 43 durağın bulunduğu bu hat sayesinde Anadolu ve Avrupa yakasına geçişler büyük ölçüde kolaylaştı.

TCDD tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Mart-22 Eylül tarihleri arasında 68 milyon 468 bin İstanbullu Halkalı-Gebze Marmaray Hattı’nı kullandı. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları ile 13 kilometre uzunluğundaki Marmaray’ın birleştirilmesiyle oluşan hat Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Üsküdar ilçelerini birbirine bağlıyor.

Halkalı-Gebze hattını sürekli kullandığını söyleyen Elif İpşir, "Çok memnunum açıldığı günden beri kullanıyorum. Öncesinde ulaşımım daha zordu. Halkalı gibi bir yerden E-5’e varmanız gerekiyor. Metrobüs kullanmanız gerekiyor. Metrobüse bisikletle binebilmek imkansız gibi bir şey. Bu hat Eminönü, Sirkeci veya karşıya geçmek isteyen birisi için inanılmaz güzel bir alternatif. Hız açısından çok iyi. Metrobüse göre daha konforlu" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ümit Çelik ise bu hat sayesinden zaman tasarrufu yaptığını dile getirerek, "Günde bir saat kar sağladı bana. Üsküdar’a gidiyorum. Çekmeköy aktarmasına kullanıyorum, 55 dakikada işimde oluyorum. Öncesinde metrobüse buradan gitmem 45 dakika, metrobüse binmek ise 30 dakika sürüyordu. Bir saat 45 dakikada gittiğim işime şimdi 45 dakikada gidiyorum" dedi.

Halkalı-Gebze hattını kullanan bir başka vatandaş Metin Tığlı da "Bence şu an çok güzel iyi gidiyor. Ulaşım kolay hem de rahat. Kafamız da rahat yolumuz da rahat. Daha önce BN1’lerle gidiyorduk. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Kalabalık oluyordu. Yolcular ve şoförler arasında gerginlik oluyordu. Şimdi ise öyle bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

GEBZE-HALKALI ARASI 115 DAKİKAYA İNDİ

Gebze-Halkalı Marmaray Banliyö Hattı 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı. İlk etabı Kazlıçeşme -Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli (Marmaray) ile birlikte açılan hattın tamamı 76.6 kilometre uzunluğuna sahip. Yeniden inşaat edilen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı sayesinde 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki mesafe 115 dakikaya indi. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazandı. Ayrıca proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi. Ek olarak 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

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