Halka Şok!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
20.04.2018 - 20:57, Son Güncelleme:

Halka Şok!

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Halka Şok!

2018’de halka açılmayı planlayan Şok Marketler, bu halka arzdan en az 2.6 milyar lira gelir bekliyor. Bu geliri yatırım olarak kullanacaklarını anlatan Şok Marketler CEO Uğur Demirel, “2015’ten itibaren her gün 3 mağaza açarak büyüdük. 2017 sonunda 5 bin 100 mağaza ulaştık. Bu yıl da her gün 3 mağaza açıyoruz. 2017 ciromuz 9.5 milyar lira oldu” dedi.

SON yıllarda yaptığı satın almalar ve açtığı mağazalarla 2012-2017 yılları arasında yüzde 46 büyüme yakalayan Şok Marketler, şimdi halka arza hazırlanıyor. Buradan minimum 2.6 milyar lira gelir beklediklerini anlatan Şok Marketler CEO Uğur Demirel, “Halka arz başvurusu yaptık, izahnameyi yayınladık. Minumum 2.6 milyar TL sermaye artışı yapacağız. Gelen geliri şirket içine koyacağız. Finansalları güçlendireceğiz ve sonra büyümeler için kullanacağız. Yabancıların baya ilgisi var. Her gün 3 mağaza açmaya devam edeceğiz” dedi.

4 BİN KİŞİYE İŞ
2017 yılı sonunda toplam cironun 9.5 milyar liraya ulaştığını anlatan Uğur Demirel, şöyle devam etti: “Türkiye’de modern perakende pazarı 2012-2017 yıllarında yüzde 13 biz ise yüzde 46 büyüdük. Satın almalarla inorganik büyümelerle hikâyemize başladık sonra yepyeni bir iş modeli geliştirdik. Yarattığımız mağaza konseptiyle 2 bin 700 mağazayı dönüştürdük. 2015’in sonunda 3 bin mağaza olduk. Daha sonra her gün 3 mağaza açarak organik büyümeye başladık. Sektörün en hızlı büyüyen perakende markası olduk. Çok hızlı büyüdük. Geliştirdiğimiz iş modeliyle tüketicide çok büyük bir kabul gördük. 2017 sonunda 81 ilde 5 bin 100 mağaza sayısına ulaştık. Şuan 24 bin çalışanımız var, her yıl 4 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.”

YURTDIŞI PLANI YOK
Türkiye’de pazarın çok dinamik olduğunu anlatan Uğur Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Pazarda yaptığımız araştırmalarda tüketici isteği; yakınlık, fiyat, seçenek, markalı–kaliteli ürün, iyi bir alışveriş deneyimi oluyor. Yakınlık ile müşteri zaman kaybetmek istemiyor. Fiyat ile de uygun fiyat sunmak çok önemli ve biz yakınlığı fiyat ile birleştiriyoruz. 1500 ürünümüz ve bunların içinde özgün markalarımız var. Bunlarla beraber iyi bir alış veriş deneyimi sunuyoruz. Yurtdışı için şuan bir planımız yok, önce Türkiye’deki fırsatları değerlendiriyoruz. Markalı ürünlerle özel markalı ürünleri aynı fiyata satıyoruz. Tozlanmış markaları raflara geri getirdik. Türkiye’de gıda perakendeciliğinde gidilecek çok yol var. Her ilde varız ve ilçelere de yayılmaya devam edeceğiz. Şirket, iş modeli ve operasyon modelimiz çok tuttu. Şok olarak yeni bir iş modeli yarattık, kendimize yeni bir alan açtık. Hem markalı hem de indirimli ürün seçeneğimiz var.”

DİJİTALE YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ
MAĞAZALARIN ortalama metrekare büyüklüğünün 220 olduğunu anlatan Uğur Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni aldığımız mağazalar daha büyük bu yüzden ortalamalarımızda büyüyecek. Rakiplerimizin iki katı daha fazla ürün sunuyoruz. Gün sonunda bu özelliklerle ayrışıyoruz. Dijital alanda da önemli yatırmalara ev sahipliği yapıyoruz. ‘Cepte Şok’u geliştireceğiz. Meyve sebze farkımızı güçlendiriyor. Mevsim AŞ Şok İştiraki bir şirket ve Antalya’da köylülerle anlaşma yapıyor. Çok hızlı büyüyoruz ve halka arz ile bu yapımızı güçlendirip şeffaf yapımızla ilerleyeceğiz. Burada bir başarı hikayesi var. 2015 yılından itibaren kısa sürede hızla bir toparlanma yaşadık. Çok fazla mağaza talebi alıyoruz. Sosyal medyada 1.5 milyon takipçimiz var.”

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