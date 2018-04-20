Halka Şok!

SON yıllarda yaptığı satın almalar ve açtığı mağazalarla 2012-2017 yılları arasında yüzde 46 büyüme yakalayan Şok Marketler, şimdi halka arza hazırlanıyor. Buradan minimum 2.6 milyar lira gelir beklediklerini anlatan Şok Marketler CEO Uğur Demirel, “Halka arz başvurusu yaptık, izahnameyi yayınladık. Minumum 2.6 milyar TL sermaye artışı yapacağız. Gelen geliri şirket içine koyacağız. Finansalları güçlendireceğiz ve sonra büyümeler için kullanacağız. Yabancıların baya ilgisi var. Her gün 3 mağaza açmaya devam edeceğiz” dedi.

4 BİN KİŞİYE İŞ

2017 yılı sonunda toplam cironun 9.5 milyar liraya ulaştığını anlatan Uğur Demirel, şöyle devam etti: “Türkiye’de modern perakende pazarı 2012-2017 yıllarında yüzde 13 biz ise yüzde 46 büyüdük. Satın almalarla inorganik büyümelerle hikâyemize başladık sonra yepyeni bir iş modeli geliştirdik. Yarattığımız mağaza konseptiyle 2 bin 700 mağazayı dönüştürdük. 2015’in sonunda 3 bin mağaza olduk. Daha sonra her gün 3 mağaza açarak organik büyümeye başladık. Sektörün en hızlı büyüyen perakende markası olduk. Çok hızlı büyüdük. Geliştirdiğimiz iş modeliyle tüketicide çok büyük bir kabul gördük. 2017 sonunda 81 ilde 5 bin 100 mağaza sayısına ulaştık. Şuan 24 bin çalışanımız var, her yıl 4 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.”

YURTDIŞI PLANI YOK

Türkiye’de pazarın çok dinamik olduğunu anlatan Uğur Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Pazarda yaptığımız araştırmalarda tüketici isteği; yakınlık, fiyat, seçenek, markalı–kaliteli ürün, iyi bir alışveriş deneyimi oluyor. Yakınlık ile müşteri zaman kaybetmek istemiyor. Fiyat ile de uygun fiyat sunmak çok önemli ve biz yakınlığı fiyat ile birleştiriyoruz. 1500 ürünümüz ve bunların içinde özgün markalarımız var. Bunlarla beraber iyi bir alış veriş deneyimi sunuyoruz. Yurtdışı için şuan bir planımız yok, önce Türkiye’deki fırsatları değerlendiriyoruz. Markalı ürünlerle özel markalı ürünleri aynı fiyata satıyoruz. Tozlanmış markaları raflara geri getirdik. Türkiye’de gıda perakendeciliğinde gidilecek çok yol var. Her ilde varız ve ilçelere de yayılmaya devam edeceğiz. Şirket, iş modeli ve operasyon modelimiz çok tuttu. Şok olarak yeni bir iş modeli yarattık, kendimize yeni bir alan açtık. Hem markalı hem de indirimli ürün seçeneğimiz var.”

DİJİTALE YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ

MAĞAZALARIN ortalama metrekare büyüklüğünün 220 olduğunu anlatan Uğur Demirel, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni aldığımız mağazalar daha büyük bu yüzden ortalamalarımızda büyüyecek. Rakiplerimizin iki katı daha fazla ürün sunuyoruz. Gün sonunda bu özelliklerle ayrışıyoruz. Dijital alanda da önemli yatırmalara ev sahipliği yapıyoruz. ‘Cepte Şok’u geliştireceğiz. Meyve sebze farkımızı güçlendiriyor. Mevsim AŞ Şok İştiraki bir şirket ve Antalya’da köylülerle anlaşma yapıyor. Çok hızlı büyüyoruz ve halka arz ile bu yapımızı güçlendirip şeffaf yapımızla ilerleyeceğiz. Burada bir başarı hikayesi var. 2015 yılından itibaren kısa sürede hızla bir toparlanma yaşadık. Çok fazla mağaza talebi alıyoruz. Sosyal medyada 1.5 milyon takipçimiz var.”