Halka arzlar neden ertelendi
Geçen hafta Beymen ve Defacto halka arzlarını ertelendi Şok Marketler bugün uzattığı süre sonunda talep toplamasını tamamlayacak. Piyasanın dalgalı yapısı dışında ertelemelerden uluslararası yatırımcılar da sorumlu.
Piyasaların dalgalandığı son günlerde halka arzlarda da erteleme haberleri geliyor. Defacto ve Beymen talep yetersizliği yüzünden halka arzını erteledi, Şok Marketler ise fiyat kırıp talep toplama süresini uzattı. Penta Teknoloji’de de talep toplama için bugün son gün. Peki bu halka arzlar neden erteleniyor ya da süre uzatıyor? Konuya yakın kaynaklar, bu konuda uluslararası yatırımcıları sorumlu tutuyor.
Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Beymen ve Defacto’da uluslararası yatırımcılar fiyat indirimi istedi. “Erteleyen firmaların ikisinin de mali durumları güzel, uluslararası yatırımcılar maalesef ucuza kapatmak istiyorlar. Patron da vermek istemiyor. Çok da haklı. Tüm değerlemeleri yapılmış firmalarda son dakika yüzde 30-40 iskonto istiyorlar. Niye versin ki?” diyen konuya yakın kaynaklar, ülke riski nedeniyle zaten şirketlerin belli bir esneklikle halka arz edildiğini ilave indirimin ise karşılanmaması gerektiğini vurguladı. Ertelenmenin yabancı yatırımcıya mesaj da verdiğini belirten kaynaklar, Şok Marketlerin ise borçlu yapısı nedeniyle fiyat indirimi yaptığı görüşünde.
SEÇİMDEN SONRA OLUR MU?
Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Defacto ve Beymen’in halka arzları seçimden sonra yeniden gündeme gelebilir. Bu arada Reuters’in haberine göre talep toplaması bugün sona erecek Şok Marketler’de de tüm hisselere 10.5 liradan talep geldi. Şok Marketler, hisse başına fiyat aralığı 12 ile 14.4 lira aralığından 10-10.5 lira aralığına indirilmişti.
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