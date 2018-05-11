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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
11.05.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Halka arzlar neden ertelendi

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Halka arzlar neden ertelendi

Geçen hafta Beymen ve Defacto halka arzlarını ertelendi Şok Marketler bugün uzattığı süre sonunda talep toplamasını tamamlayacak. Piyasanın dalgalı yapısı dışında ertelemelerden uluslararası yatırımcılar da sorumlu.

Piyasaların dalgalandığı son günlerde halka arzlarda da erteleme haberleri geliyor. Defacto ve Beymen talep yetersizliği yüzünden halka arzını erteledi, Şok Marketler ise fiyat kırıp talep toplama süresini uzattı. Penta Teknoloji’de de talep toplama için bugün son gün. Peki bu halka arzlar neden erteleniyor ya da süre uzatıyor? Konuya yakın kaynaklar, bu konuda uluslararası yatırımcıları sorumlu tutuyor.

Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Beymen ve Defacto’da uluslararası yatırımcılar fiyat indirimi istedi. “Erteleyen firmaların ikisinin de mali durumları güzel, uluslararası yatırımcılar maalesef ucuza kapatmak istiyorlar. Patron da vermek istemiyor. Çok da haklı. Tüm değerlemeleri yapılmış firmalarda son dakika yüzde 30-40 iskonto istiyorlar. Niye versin ki?” diyen konuya yakın kaynaklar, ülke riski nedeniyle zaten şirketlerin belli bir esneklikle halka arz edildiğini ilave indirimin ise karşılanmaması gerektiğini vurguladı. Ertelenmenin yabancı yatırımcıya mesaj da verdiğini belirten kaynaklar, Şok Marketlerin ise borçlu yapısı nedeniyle fiyat indirimi yaptığı görüşünde.

SEÇİMDEN SONRA OLUR MU?

Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Defacto ve Beymen’in halka arzları seçimden sonra yeniden gündeme gelebilir. Bu arada Reuters’in haberine göre talep toplaması bugün sona erecek Şok Marketler’de de tüm hisselere 10.5 liradan talep geldi. Şok Marketler, hisse başına fiyat aralığı 12 ile 14.4 lira aralığından 10-10.5 lira aralığına indirilmişti.

 

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