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Halktan geldi borca gitti!

Şebnem TURHAN
08.03.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

MEDICAL Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri yüzde 36.2 hissesini halka arz etmiş ve halka arzın büyüklüğü 1.38 milyar lira olmuştu.

Şirkete halka arzdan 600 milyon liralık sermaye girişi sağlanmıştı. Şirket dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada halka arzdan eldeHalktan geldi borca gitti
edilen tüm nakdi, net mali borçluluğunu azaltılması için kullandığını duyurdu.

Bilançosuna göre 31 Aralık 2017 itibariyle MLP Care’in net borç rakamı 1 milyar 381 milyon TL seviyesindeydi. Bu tutarın yüzde 33’ü TL ve yüzde 67’si ise Euro cinsindendi.

Bilançodaki verilerine göre net zarar 133 milyon TL olarak gerçekleşirken bunda döviz bazında borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri etkili oldu. Halka arzla birlikte gerçekleşen 600 milyon TL’lik sermaye artışı borçların azaltılmasında kullanılırken sermaye artışı sonrası proforma bazda bir defaya mahsus halka arz giderleri de hariç bakıldığında net zarar yerine 47 milyon TL net kar oluştu.

Halka arzda Singapur Maliye Bakanlığı’nın sahibi olduğu Temasek Holdings, Liv Hospital ve Medical Park’ın sahibi MLP Sağlık Hizmetleri'ne yüzde 15.7 oranında ortak olmuştu. 

Etiketler: MEDICAL Park
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