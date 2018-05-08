Halka arzdan gelen borca gidecek
HALKA arz için perşembe ve cuma günü talep toplayacak Penta Teknoloji’nin Genel Müdürü Mürsel Özçelik, halka arz gelirlerinin yüzde 80’inini borç ödemede kullanacaklarını söyledi.
Giyim perakendecisi Beymen ve Defacto’nun talep yetersizliği nedeniyle halka arzlarını iptal etmesinin ardından Şok Marketler ve Penta’nın halka arzları yakından izleniyor.
Yıldız Holding çatısı altında olan ve Gözde Girişim’in pay sahibi olduğu Penta, sermayesinin ek satış dahil yüzde 44.9’unu halka arz edecek.
Hisse başına 9.5-11.4 lira olarak belirlenen arz fiyatı, gelirin ek satış dahil 202.8 milyon lira ile 243.3 milyon lira arasında oluşacağını gösteriyor.
Özçelik, “Halka arz gelirlerinin yüzde 80’i borç kapamada kullanılacak, geri kalan yüzde 20 işletme sermayesi ve yeni fırsatları kollayarak geçecek” dedi.
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