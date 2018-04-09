Halka arzdan gelecek para borçlara gidecek
Yıldız Holding'in iştiraki Şok Marketler'in halka arz büyüklüğü, halka arzı aracılık eden kuruluşun verdiği bilgiye göre en az 2.6 milyar lira olacak.
Halka arzı aracılık eden kuruluşların birinden iletilen bilgiye göre, halka arz kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve ortak satışı miktarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümü" banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacak.
Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.
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