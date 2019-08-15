Halka açık plastik geri dönüşüm merkezi

Tüm öğrencilere temas edebilmek için okul çapında bir kodlama etkinliği gerçekleştirdi. Bunu bir başlangıç olarak gören Çakmak daha sonra öğrencilerle birlikte robotik kodlama workshoplarına başladı. Daha sonra teknoloji ile kendin yap kültürünün birleşiminden oluşan Maker Hareketi’ni liseye tanıtan Çakmak, Maltepe Makers grubu ile çok sayıda uluslararası programa katılarak robotik projeler gerçekleştirdi, pek çok projenin hayata geçmesi için fon desteği aldı. Bu çalışmaların ürünü olarak okulda bir robotik laboratuvar kurulmasında öncü olan Çakmak, 2018 Aralık’ında Portekiz’in başkenti Lizbon’da plastik geridönüşüm projesine davet edildi. Yıl içerisinde iki kez Lizbon’a giderek etkinliklere katılan Çakmak temmuz ayında Maltepe Makers grubundan beş öğrencisiyle birlikte yeniden Portekiz’in yolunu tuttu.

Çakmak ve öğrencileri burada plastik geridönüşüm makinesi yapmayı öğrendi. Dünyanın pek çok noktasında halka açık plastik geridönüşüm noktaları olduğunu ancak Türkiye’de bunun bulunmadığını söyleyen Çakmak, Maltepe Fen Lisesi’nde halka açık bir plastik dönüşüm merkezi oluşturmak üzere kolları sıvadı. Çakmak projeyi şöyle anlatıyor: “Türkiye’de malesef çöp ayrımı yapmak çok yaygın değil. Çöplerin içerisinden plastikleri ayıranlar bunları fabrikalara satıyor ve plastikler geri dönüştürülüyor. Bizim halka açık plastik geridönüşüm merkezimizde herkes plastikle kendine bir ürün üretebilecek. Yani ihtiyaç üzerine geridönüşüm yapacak.”

Beş öğrencisi ile birlikte dört parçalı makinenin yapılışını öğrendiklerini aktaran Çakmak, “Biz insanlara makinenin nasıl kullanılabileceğini öğreteceğiz. Sadece okulla sınırlı kalmayıp -örneğin- Maltepe sahilinde plastik geridönüşümü günleri yapmak istiyoruz” diyor.

7 BİN TL’YE İHTİYAÇ VAR

Makineyi üretebilmek için gerekli olan parayı toplamak için kitlesel fonlama sitesi Fongogo’da bağış kampanyası açan Çakmak, 10 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu, yaptıkları diğer bilimsel çalışmalarla 3 bin TL’yi topladıklarını, şimdi 7 bin TL için destek beklediklerini söylüyor.