Halk plajları ihale ile kiralanacak
2018’in Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmesine ilişkin niyet bildirgesinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen törenle imzalanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin halk plajlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Ersoy, “Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü bakanlığımız tarafından yapılacak” dedi. Ersoy, ihalenin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak da, “Yılbaşından sonra yaparız. Çok da gecikmeyiz, sezona yetişsin” ifadelerini kullandı.
‘Kamu arazilerinin ihalesiz olarak turizme sunulacağı haberleri doğru mu?’ sorusunu da cevaplayan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanlığına devrolduğunu söyledi. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisinin söz konusu olmadığına dikkat çeken Ersoy, “Ancak bir ek madde ekledik, ’Turizm tesisleri hizmet alanları ihalesi yapılabilir, tahsisi yapılabilir’ diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor, turizm tesisleri hizmet alanları. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş. Personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler” dedi.
Bunun özellikle Güney'de, Ege'de çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret eden Ersoy, şunları söyledi: “Şimdi bu eksikliği gidermek için turizm tesisleri hizmet alanları var. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor ama zaten daha önce tahsise alınmış otellere yapılabiliyor. Daha önce Turizm Bakanlığı’ndan tahsis almaya hak kazanmış otellere bizden almış olduğu tahsisin kaç yılı kaldıysa o kadar süreyle yapılabiliyor. Birden fazla talep gelirse yine ihale yaparız. Birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor zaten. Bir hesaplama mantığı var ama buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için büyük ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılması.”
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