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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
27.09.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Halk plajları ihale ile kiralanacak

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Halk plajları ihale ile kiralanacak

2018’in Türkiye-Tayland Karşılıklı Kültür Yılı ilan edilmesine ilişkin niyet bildirgesinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenen törenle imzalanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin halk plajlarıyla ilgili sorularını cevaplayan Ersoy, “Özellikle Bodrum, Çeşme, Antalya gibi Türkler arasında da çok popüler olan yerlerde belli sayılarda deneme amaçlı bu sene başlıyoruz, halk plajları ihalesi yapacağız. Bu plajlarda işletmesi değil ama fiyatların onayı, kontrolü bakanlığımız tarafından yapılacak” dedi. Ersoy, ihalenin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak da, “Yılbaşından sonra yaparız. Çok da gecikmeyiz, sezona yetişsin” ifadelerini kullandı.

‘Kamu arazilerinin ihalesiz olarak turizme sunulacağı haberleri doğru mu?’ sorusunu da cevaplayan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişikliğe gidildiğini, daha önce Bakanlar Kurulunda olan yetkinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği Cumhurbaşkanlığına devrolduğunu söyledi. Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafından ihaleli veya ihalesiz herhangi bir turizm yatırım alanının tahsisinin söz konusu olmadığına dikkat çeken Ersoy, “Ancak bir ek madde ekledik, ’Turizm tesisleri hizmet alanları ihalesi yapılabilir, tahsisi yapılabilir’ diye. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor, turizm tesisleri hizmet alanları. Bu aslında tamamıyla personel için düşünülmüş. Personelin konaklayacağı ve sosyal yaşam ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler” dedi.

Bunun özellikle Güney'de, Ege'de çok büyük bir eksiklik olduğuna işaret eden Ersoy, şunları söyledi: “Şimdi bu eksikliği gidermek için turizm tesisleri hizmet alanları var. Bunlar ihalesiz yapılabiliyor ama zaten daha önce tahsise alınmış otellere yapılabiliyor. Daha önce Turizm Bakanlığı’ndan tahsis almaya hak kazanmış otellere bizden almış olduğu tahsisin kaç yılı kaldıysa o kadar süreyle yapılabiliyor. Birden fazla talep gelirse yine ihale yaparız. Birden fazla talep gelmezse minimum bir ücretle alınıyor zaten. Bir hesaplama mantığı var ama buradaki amaç devletin para kazanmasından çok personel için büyük ihtiyaç olan lojman, konaklama ve sosyal ünitelerin yapılması.”

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