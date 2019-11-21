Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHalk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
GeriEkonomi Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.11.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halk Bankası avukatlarından ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim talebi

ABD'de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada, bankanın avukatları, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunacaklarını bildirdi.

Halk Bankasının yasal danışmanlığını yapan King&Spalding hukuk firması, mahkemeye gönderdiği yazılı dilekçede kendilerine yeni bir duruşmada “sınırlı ve özel katılım” hakkı tanınmasını istedi.

Avukatlar, bu özel oturuma sadece mahkemenin yargı yetkisi olmadığını anlatmak, davanın düşmesi gerektiği ve reddihakim taleplerini iletmek için sınırlı bir yetkiyle katılacaklarını belirtti.

Dilekçede Halk Bankasının anayasada belirtilen adil yargı kapsamında yargı yetkisi bulunmayan mahkemenin “akıl almaz” uygulamasına karşı çıkma hakkı olduğu ifade edildi.

TEMYİZ MAHKEMESİ, 11 EYLÜL SALDIRILARIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN YABANCI BİR BANKANIN ABD'DE YARGILANAMAYACAĞI KARARI ALMIŞ

Dilekçede mahkemenin yargı yetkisinin olmadığını ve avukatlara “sınırlı ve özel temsil” hakkı verilmesi gerektiğini destekleyen farklı dava ve mahkeme kararlarından örneklere de yer verildi.

Bunlar arasında 11 Eylül saldırılarına yönelik davada, saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen yabancı bir banka üzerinde mahkemenin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin, temyiz mahkemesinin ABD'de faaliyet göstermediği gerekçesiyle bankanın yargılanamayacağı yönünde bir karar aldığı örneğinin verilmesi dikkati çekti.

Halk Bankasının avukatlarının mahkemeye gönderdiği dilekçeye savcılık da 26 Kasım'a kadar cevap verecek.
Bankaya "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle