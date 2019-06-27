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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Halk arasında kara elmas deniyor... Kilosu 250 euroya ihraç ediliyor!

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Halk arasında kara elmas deniyor... Kilosu 250 euroya ihraç ediliyor!

Türkiye'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kara elmas" diye nitelendirilen kuzu göbeği mantarı yurt dışında kilogramı 250 avrodan alıcı buluyor. Yemeklerle ikram edilen, çorba ve soslarda kullanılan mantarın bu türü, ilaç sanayisinde de tercih ediliyor.

Türkiye'nin verimli orman arazilerinde yetişen ve "kara elmas" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 avrodan ihraç ediliyor.

Ege Bölgesi'nde şubat ortasında, Doğu Anadolu'da mayıs sonunda toplayıcılığı sona eren kuzu göbeği mantarı, yetiştiği bölgelerdeki vatandaşlar tarafından yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor. Kilogramı bin liraya kadar alıcı bulan ve halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen mantar, köylüden tüccara, oradan da ihracatçılara geliyor.

İhracatı da yaş ve kuru yapılan kuzu göbeği, özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Raf ömrünün kısa olmasından dolayı uçakla gönderilen "kara elmas"ın ihracat kilogramı ise 250 avroya kadar çıkıyor.

Büyük miktarı ihraç ediliyor

Ardıç Tarım Genel Müdürü Mürteza Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzu göbeği mantarının çam ve meşe olan bütün ormanlarda yetiştiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 500 ton toplanan mantarın hemen hepsinin ihraç edildiğini vurgulayan Yazıcı, ürünün kendilerine gelene kadar bir bebek gibi bakıldığını ifade etti.

Yazıcı, taze kuzu göbeğini bir veya 3 kilogramlık paketlerle ihraç ettiklerini bildirerek, "Kurusunu da ambalajlarla, karton kolilerde veya müşterinin talebi üzerine kiloluk, 50 gramlık, 100 gramlık alüminyum folyo torbalarda ihraç ediyoruz." diye konuştu.

"Talebe yetişemiyoruz"

Ürünün köylüden alındığı gibi değil, belli kademelerden geçtikten sonra satıldığını aktaran Yazıcı, uzunluğu, kalitesi, hastalık durumu, küflenmesi gibi birçok unsura göre ürünlerin tasnifinin yapıldığını belirtti. Ürünün daha çok Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinin de istekte bulunduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:
"Fiyatlar da 160 avrodan başlar 250 avroya kadar çıkar. Değerli bir ürün. Bu mantar türü dünyada trüften sonra ikinci sırayı alıyor. Biz buna kara elmas diyoruz. Bu elmastan köylü de aradaki tüccar da ihracatçı da kazanıyor. Bu mantar genellikle yurt dışında lüks restoranlarda yemeklerin yanında bir tane olarak servis ediliyor. Daha değersiz olan sap kısmının da çorbada veya soslarda kullanıldığı oluyor. Bir kısmı da ilaç sanayisinde kullanılıyor."

Türkiye'de kuzu göbeği mantarı ihracatını gerçekleştiren 8 firma olduğunu dile getiren Yazıcı, "Zaman zaman ihracattaki talebe yetişemeyebiliyoruz. Talebi karşılayamıyoruz. Bu kalitede kuzu göbeği başka ülkede yetişmiyor. Bizim mantar çeşitlerimiz her zaman dünyada tercih ediliyor." ifadelerini kullandı. 

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