Haliç’in tramvayı 2020’de devrede

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2016 yılı sonunda başlayan çalışmalara hız verip, kalan yüzde 35’lik bölümü bitirmek amacıyla, Feshane bölgesinde kaynak yapıp, rayları birleştirdi. Fatih ve Eyüpsultan ilçelerini kapsayan hat, Tarihi Yarımada’nın Haliç kıyısı boyunca devam ederek Eyüpsultan’a, oradan da İBB Alibeyköy Cep Otogarı’na uzanacak. Tramvay hattında, Türkiye’de ilk kez zeminden sürekli enerji besleme sistemi (catenery free) uygulanıyor. Tellerinin oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak olan sistem, iki ray arasına yerleştirilen üçüncü bir raydan tramvayın enerji almasına dayanıyor. Hat, Eminönü, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüpsultan Teleferik, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi, Üniversite, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro, Alibeyköy Cep Otogarı istasyonlarından oluşuyor.

Eminönü–Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı, (T1) Kabataş-Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda, (M2) Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı ile Küçükpazar İstasyonu’nda, (TF2) Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan Teleferik İstasyonu’nda,(M7) Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda, Metrobüs hattı ile Ayvansaray İstasyonu’nda, Eminönü, Fener, Balat, Ayvansaray ve Eyüp İskelelerinde deniz ulaşımı ile entegre olacak.