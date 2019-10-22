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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek

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Halıcıların hedefi ihracatta Çin'i geçmek

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini gerçekleştiren Türk halıcılar, toplam halı ihracatında birinci sırada olan Çin'i geçmek için ihracatı artırmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan (GAHİB), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sinin Türkiye'de, bunun yüzde 60'lık kısmının ise Gaziantep'te üretildiğini söyledi. İhracatta ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 civarında artış yaşandığını bildiren Kaplan, bunun sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

Kaplan, Türkiye'nin halı ihracatının geçen yıl 2,2 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu yıl, yüzde 10'luk bir artışla 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oluruz. Halı ihracatında el, makine ve taftingde çeşitlerinin toplamında biz dünyada ikinciyiz. Birinci Çin. Son 12 aya baktığımızda bizde 2,3 milyar dolarlık bir ihracat varken, Çin'de 2,9 milyar dolarlık bir hacim var. Bizim hedefimiz tüm kategorilerde, el halısında, taftingde, makine halısında, onları geçmek."

Kaplan, ihracatı artıracak çalışmalar yaptıklarını anlatarak "İhracatımızı yüzde 20 artırmamız gerekiyor. Daha gitmediğimiz, emek vermediğimiz ülkeler var. O pazarlara gidersek bu rakamlara kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum." dedi.

İHRACATA YENİ ÜLKELER KATMA HEDEFİ

GAHiB olarak son 12 aylık dönemde 141 ülkeye halı ihraç ettiklerini dile getiren Kaplan, bu yıl ihracatı artırmak için kendilerine hedef ülkeler olarak Malezya, Endonezya, Singapur, Japonya ve Güney Kore'yi seçtiklerini vurguladı. Kaplan, Avustralya ve İngiltere'nin de hedef pazarlar olduğuna değinerek şunları söyledi:
"Bizim hedefimiz her yıl 5-6 ülkeye heyet göndermek. Gidip oralarda ön araştırmalar yapmak. Japonya'da ciddi bir pazar var. Kararlı olursak oradaki pastadan pay alabiliriz. Endonezya, Malezya ve Avustralya'da da ciddi bir pazar var. Önümüzdeki yıl ise Afrika'ya odaklanacağız. Biz daha ekim dönemindeyiz hedef pazarlarda. 1-2 yıla kadar buralarda önemli artışlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. GAHİB olarak amacımız, tüm ülkelerde dokuma makine halısında birinci tedarikçi olmak. Eğer bizim yerimizi Çin veya Belçika aldıysa biz üzerimize düşeni yapmamışız demek ki. Orada emek verip birinci sıraya çıkmamız gerekiyor. Hedef pazar olarak baktığımız tüm ülkelerde birinci tedarikçinin biz olmamız gerekiyor."

Dünya makine halısı üretiminde birinci olan Gaziantepli halıcıların bir kilogram halıyı 3 dolardan satarken bu rakamın Çin'de 5, Belçika'da ise 6 dolar olduğunu anlatan Kaplan, gelecek dönemde bu satış rakamını artırmak için ürünlere katma değer sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaplan, firmaların bu alanda yatırımlarını yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu an birçok firmamız standartlarını geliştiriyor, Ar-Ge ve tasarıma önem vererek, ucuza sattığımız ürünleri biraz daha değerli, biraz daha pahalıya satmaya
çalışacağız. Gaziantep biraz daha ucuz ve ekonomik ürünler üretiyor. Bizim yapmamız gereken oraya katma değer sağlamamız lazım. Markalaşarak 5-6 dolarlık seviyeye gelmemiz gerekiyor."

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