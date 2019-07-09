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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Halı ihracatını Güneydoğulu üreticiler sırtlanıyor

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Halı ihracatını Güneydoğulu üreticiler sırtlanıyor

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, "Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına GAHİB tarafından geçekleştirildiği göze çarpmaktadır" açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, birlik üyelerinin, Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, dış satım için yeni pazar arayışlarının süreceğini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, GAHİB'in ihracatının ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 771 milyon 356 bin dolara ulaştığını vurguladı.

En fazla halı ihraç edilen ülkeler arasında 260 milyon dolarla Orta Doğu ülkelerininin ilk sırayı aldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Bu bölgeyi 227 milyon dolarla Amerika, 116 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izliyor. Afrika ülkelerine ise ilk 6 aylık dilimde gerçekleşen halı ihracatı 90 milyon doları aşmıştır. Ülke bazlı ihracatımız incelendiğinde ise 213 milyon dolarla ABD ilk sırayı almaktadır. Haziran ayında ise en fazla ihracat 24 milyon dolarla ABD’ye yapılırken, Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat geçen yılın haziran ayına göre yüzde 83,1 artarak 12 milyon doları aşmıştır. Temmuz 2018 - Haziran 2019 döneminde birliğimizin 139 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir."

Kaplan, Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki halı ihracatının da toplam 1 milyar 176 milyon dolara ulaştığını aktararak, getirerek, "Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına GAHİB tarafından geçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Gaziantep’in son 6 ayda genel ihracat yapısı içerisinde sektörel bazda en yüksek ihracatı yüzde 21,7 ile halı sektörüne aittir. Gaziantep dünyanın en büyük halı üretim kenti olma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Firmaların ihracatın geliştirilmesi için yenilikçi ürün ve sürdürülebilir üretim konusunda çalıştığını vurgulayan Kaplan, "Bu yıl belirlediğimiz hedef ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Japonya, İngiltere, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki pazar araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkelerdeki fırsatları sektörümüze anlatacağız. Oluşturacağımız çeşitli heyetler ile bu pazarlarda ülkemizin sahip olduğu payı daha yüksek oranlara çıkarmak için özellikle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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