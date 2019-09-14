Halı ihracatında hedef Uzak Doğu

Türkiye'nin halı ihracatının 3'te 2'lik kısmını gerçekleştiren Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar, Uzak Doğu pazarındaki ağırlıklarını artırmak amacıyla Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya heyet göndermeyi planlıyor.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2018'de 2,3 milyar dolarlık halı ihraç etti. Geçen yıl ABD 563 milyon dolar, Suudi Arabistan 266 milyon dolar, Irak 170 milyon dolar, Almanya 104 milyon dolar ve Birleşik Krallık 98 milyon dolarla en çok halı ihraç edilen ülkeler arasında yer alırken, toplam halı dış satımının yarısı bu ülkelere yapıldı.

Türkiye'nin halı ihracatını Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar sırtladı. 2018'deki halı ihracatının yüzde 65'ine karşılık gelen 1,5 milyar dolarlık kısmı bu bölgeden yapıldı. Pazar çeşitlendirme çalışmaları yapan GAHİB, rotayı Uzak Doğu ülkelerine çevirdi.

"BÖLGEDEKİ HACMİMİZİ YÜZDE 20 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, ön araştırma yapmaları için danışman akademisyenler ve birlik yetkililerinin Avustralya ile Uzak Doğu ülkelerinden Singapur, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya gittiklerini söyledi. Heyet üyelerinin oralardaki büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri aracılığıyla ticaret odaları ve ithalatçı firmalarla bir araya gelerek bölgenin potansiyelini tespit ettiklerini anlatan Kaplan, "Şubat ayında Singapur, Endonezya, Malezya, bu ay da Avustralya hakkında üyelerimizle bilgilendirme toplantıları yaptık. Ekim'de ise firmalarımızı Güney Kore ve Japonya pazarı hakkında bilgilendireceğiz." dedi.

Bu ülkelere ihracatını artırmak isteyen Birlik üyelerine çağrıda bulunduklarını dile getiren Kaplan, her yıl düzenli olarak Almanya ve Çin'deki fuar organizasyonlarında yer aldıklarını, ayrıca Kanada, İngiltere, ABD, Japonya gibi ülkelerde de fuarlara katılabildiklerini ancak bu tarz yerinde pazar analizi ziyaretlerinin ilk kez gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

Kaplan, bu ülkelere Türkiye'den yapılan halı ihracatının bölgenin potansiyeline göre düşük olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye'deki halı ihracatçılarının bölgeye gerçekleştirdiği ihracatta artış potansiyeli var. Ticaret Bakanlığı bu şekilde planlı hareket etmemizi yerinde buluyor ve Turquality Programı kapsamında faaliyetlerimize destek de veriyor. Tanıtım faaliyetleri ve heyetlerimizin bu ülkelere gitmesi sonucunda bir sonraki yıldan itibaren Endonezya, Malezya, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'ya yaptığımız halı ihracatında artış göreceğimizi düşünüyoruz. Oradaki hacmimizi en azından yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz."

Firmalardan gelecek talepler doğrultusunda ziyaret tarihlerini netleştireceklerini belirten Kaplan, benzer bir çalışmanın her yıl 4 ayrı ülke ya da birbirine yakın ülke grubu için gerçekleştirileceğini, Afrika, Hindistan, İskandinavya ve Güney Amerika için de benzer çalışmalar yapacaklarını söyledi.