Halı ihracatında hedef Uzak Doğu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHalı ihracatında hedef Uzak Doğu
GeriEkonomi Halı ihracatında hedef Uzak Doğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
14.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Halı ihracatında hedef Uzak Doğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halı ihracatında hedef Uzak Doğu

Türkiye'nin halı ihracatının 3'te 2'sini gerçekleştiren Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar, pazarı çeşitlendirmek amacıyla Uzak Doğu ülkelerini ziyaret etmeyi planlıyor.

Türkiye'nin halı ihracatının 3'te 2'lik kısmını gerçekleştiren Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar, Uzak Doğu pazarındaki ağırlıklarını artırmak amacıyla Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya heyet göndermeyi planlıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2018'de 2,3 milyar dolarlık halı ihraç etti. Geçen yıl ABD 563 milyon dolar, Suudi Arabistan 266 milyon dolar, Irak 170 milyon dolar, Almanya 104 milyon dolar ve Birleşik Krallık 98 milyon dolarla en çok halı ihraç edilen ülkeler arasında yer alırken, toplam halı dış satımının yarısı bu ülkelere yapıldı.

Türkiye'nin halı ihracatını Güneydoğu Anadolulu ihracatçılar sırtladı. 2018'deki halı ihracatının yüzde 65'ine karşılık gelen 1,5 milyar dolarlık kısmı bu bölgeden yapıldı. Pazar çeşitlendirme çalışmaları yapan GAHİB, rotayı Uzak Doğu ülkelerine çevirdi.

"BÖLGEDEKİ HACMİMİZİ YÜZDE 20 ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, ön araştırma yapmaları için danışman akademisyenler ve birlik yetkililerinin Avustralya ile Uzak Doğu ülkelerinden Singapur, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya gittiklerini söyledi. Heyet üyelerinin oralardaki büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri aracılığıyla ticaret odaları ve ithalatçı firmalarla bir araya gelerek bölgenin potansiyelini tespit ettiklerini anlatan Kaplan, "Şubat ayında Singapur, Endonezya, Malezya, bu ay da Avustralya hakkında üyelerimizle bilgilendirme toplantıları yaptık. Ekim'de ise firmalarımızı Güney Kore ve Japonya pazarı hakkında bilgilendireceğiz." dedi.

Bu ülkelere ihracatını artırmak isteyen Birlik üyelerine çağrıda bulunduklarını dile getiren Kaplan, her yıl düzenli olarak Almanya ve Çin'deki fuar organizasyonlarında yer aldıklarını, ayrıca Kanada, İngiltere, ABD, Japonya gibi ülkelerde de fuarlara katılabildiklerini ancak bu tarz yerinde pazar analizi ziyaretlerinin ilk kez gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.

Kaplan, bu ülkelere Türkiye'den yapılan halı ihracatının bölgenin potansiyeline göre düşük olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Türkiye'deki halı ihracatçılarının bölgeye gerçekleştirdiği ihracatta artış potansiyeli var. Ticaret Bakanlığı bu şekilde planlı hareket etmemizi yerinde buluyor ve Turquality Programı kapsamında faaliyetlerimize destek de veriyor. Tanıtım faaliyetleri ve heyetlerimizin bu ülkelere gitmesi sonucunda bir sonraki yıldan itibaren Endonezya, Malezya, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'ya yaptığımız halı ihracatında artış göreceğimizi düşünüyoruz. Oradaki hacmimizi en azından yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz."

Firmalardan gelecek talepler doğrultusunda ziyaret tarihlerini netleştireceklerini belirten Kaplan, benzer bir çalışmanın her yıl 4 ayrı ülke ya da birbirine yakın ülke grubu için gerçekleştirileceğini, Afrika, Hindistan, İskandinavya ve Güney Amerika için de benzer çalışmalar yapacaklarını söyledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
550 ilçeye güzel haber! Yıl sonuna kadar...
Testler başarıyla sonuçlandı... Çalışmalar hızlandı! Drone tehdidinden o kurtacak
Herkes alabilir... Son 16 gün! Taksitler 300 TL'den başlıyor
Fırsatı kaçırmayın! İşte İstanbul'da 125 bin liraya sahibinden satılık evler