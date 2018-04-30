Hale, Jale ve Lale’den en ‘akıllı fabrika’ya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
30.04.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Hale, Jale ve Lale’den en ‘akıllı fabrika’ya

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Hale, Jale ve Lale’den en ‘akıllı fabrika’ya

Türkiye’de üretimde robot kullanan ilk şirketlerden biri olan ve bugün 1030 robota ulaşan Ford Otosan, son 2.5 yıldır Endüstri 4.0 çalışmalarına hız vererek, ‘akıllı fabrika’ konseptiyle otomotiv sanayisinde ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “1991 yılında 11 robotla işe başladık. Benim sorumluluğumda Hale-Jale-Lale isimlerini verdiğim 3 robot vardı. Robotları çalıştırmak namus meselesiydi” dedi.

27 yıl önce 11 robotla başlayan otomasyon serüvenine bugün 1030 robotla devam eden Ford Otosan, son 2.5 yıldır Endüstri 4.0 çalışmalarına hız vererek 2022’den itibaren ‘akıllı fabrika’ konseptiyle otomotiv sanayisinde ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Ford Otosan’ın Endüstri 4.0’a evrilen sürece 1991’de 11 robotla başladığını hatırlatan Genel Müdür Haydar Yenigün, “O dönemde Koşuyolu’nda bulunan fabrikaya alınan robotların sorumluluğu aralarında benim olduğum üç mühendise verildi. Benim sorumluluğumda üç robot vardı. Robotları çalıştırmak namus meselesiydi. Robotlarıma Hale-Jale-Lale isimlerini verdim. Robotlara isim takmayı bugün de seviyorum. Mesela İnönü Kamyon Fabrikası’ndaki bir robota hassas bir işlem yapması nedeniyle “İpek” adını verdim” dedi. Yenigün, akıllı fabrikaya tam geçişin 2025 yılında olacağını belirterek, şöyle konuştu:

ÜRETİM SÜRESİ KISALIYOR

“Yeni modellerin (yeni Transit, Tourneo Custom, Tourneo Courier ve Transit Custom) devreye gireceği 2022 yılı bir milat olacak. Geleceğin fabrikasının tam kapasite olarak hayata geçmesi 3 yılı bulacak ve 2025’te tamamlanarak, ‘Akıllı fabrika’ uygulaması başlayacak. Otomotiv sektöründe 3-4 yıla yayılan ürün geliştirme süresi, tüketicilerin değişen talepleri nedeniyle hızla kısalıyor. Endüstri 4.0 ile geleneksel imalat sanayisi yerini, bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakacak. Ford Otosan, tüm fabrikayı içindeki tüm ekipmanlarıyla birbirine bağlamayı hedefliyor. Müşteriyle bağlantı kurulabilmesini sağlayan bu sistem, üretimi de araştırma ve geliştirmeye bağlayarak süreçleri hızlandırıyor. Lojistikten fabrikanın üretimine kadar geniş bir alanı kapsayan bir zincir olan bu sistemde, üretim yapıldığı sırada imalatçılar üretim ihtiyaç olan malzemelerin bilgisini alarak buna göre malzeme sevkiyatını sağlıyor. Bu da fazla malzeme depolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor, maliyetleri düşürüyor. Ayrıca operatörlerin hata yapma ihtimalini minimize ediyor.”

TÜRKLER TÜM MAKİNELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

KOCAELİ Fabrikasındaki tüm makineleri birbirine bağlayan, bir yazılım platformu üzerinde çalıştıklarını anlatan Yenigün, “Bu sistemde her yerden, istenilen her makineye erişim sağlanarak, ekipmanın üretimle ilgili datasına ulaşılabiliyor. Kocaeli Fabrikası Türkiye’de ve Avrupa’da, tüm fabrikanın tek bir platformda olduğu tek örnek” dedi. Kalite bilgilerini de tek bir yerde toplayan sistemin yazılımının Ford Otosan tarafından yapıldığını söyleyen Yenigün, şöyle devam etti: “Bu sistemle hammaddeden her türlü kontrol verisine kadar tüm veriler bir platformda toplanıyor ve ürün geliştirmedeki çalışanlar, hem bu verilere ulaşarak üretim kalitesini denetleyebiliyor hem de müşteri taleplerini izleyebiliyor.”

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