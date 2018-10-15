Hal Yasası nedir?
Gündemdeki haberler ardından hal yasasına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan ‘Hal Yasası’ ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak. Peki, hal yasası tam olarak nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, kamuoyunda ' Hal Yasası' olarak bilinen düzenlemenin önümüzdeki yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini açıkladı. Albayrak’ın sözleri ardından hal yasasının kapsamı ve detayları merak konusu oldu. Peki, hal yasası nedir? Yeni hal yasasıyla neler değişecek?
Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor.
Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor. Sebze ve meyve piyasasında revizyon niteliğindeki yeni "Hal Yasası" ile çeşitliliğinin ve işlem hacminin artması planlanıyor. Ayrıca hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem amaçlanıyor.
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