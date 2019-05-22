Haksız bozulmayı önlemeyi amaçlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) gerçek kişilerin 100 bin dolar üstü dolar alımlarına getirilen 1 gün valör uygulaması ile ilgili açıklama geldi.
BDDK’nın açıklamasında, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiklerinin görüldüğü belirtilerek, “Sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır” denildi.
BDDK, 20 Mayıs günü döviz alım işlemlerinde dövizin ilgili gerçek kişinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak yapılmasına karar verdi. 21 Mayıs (dün) itibariyle yürürlüğe giren karara göre 100 bin dolar üstündeki alımlar bir gün sonra hesaba geçecek. BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu veya beslendiği ifade edildi. Bu durumun ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtilerek, “Bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasalar yakından takip edilmekte olup, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir” denildi.
100 BİN DOLAR ALTINA KISIT YOK
Piyasa verileri ve gelişmeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, kredi sisteminin etkin çalışmasını ve bankacılık sistemi üzerindeki olası olumsuz etkilerin minimize edilmesi için karar alındığı kaydedilen açıklamada, “Sadece gerçek kişilerin gün içinde satın alacağı 100 bin dolar ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerini kapsamaktadır. Dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir” denildi.
Kararın reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, “Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir. Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir” denildi.
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