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Ekonomi
13.12.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Haftayı gram altın ne kadardan kapattı? 13 Aralık Cuma altın piyasalarında güncel fiyatlar

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Haftayı gram altın ne kadardan kapattı? 13 Aralık Cuma altın piyasalarında güncel fiyatlar

Hafta sonu öncesi altının gramı piyasalara düşüşle giriş yaparak 273,3 lira seviyesinde hareket etti. Yatırım altında yaşanan değer kaybı, tam ve yarım altın fiyatlarına yönelik araştırmaları hızlandırdı. Cuma akşamı haftanın son günüde çeyrek ve gram altının Kapalıçarşı fiyatları merak ediliyor. Peki, haftayı gram altın ne kadardan kapattı? İşte, 13 Aralık Cuma altın piyasalarında güncel fiyatları.

Altının gram fiyatında önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Aynı dakikalarda ise çeyrek altın Kapalıçarşı'da 448 lira oldu. Gün sonunda altın fiyatlarındaki güncel fiyatlar grafiklere yansıdı. İşte, 13 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.778,00 1.798,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 889,00 899,00 886,00 896,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00

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