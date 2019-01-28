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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.01.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Haftaya ödenecek! Milyonlarca kişiye zamlı maaş...

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Haftaya ödenecek! Milyonlarca kişiye zamlı maaş...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını alıyor. SSK emeklilerinde zam 518 liraya kadar çıkıyor. Önümüzdeki hafta Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarına kavuşacak

Ocak ayında yapılan yüzde 10.19 zamdan sonra emeklilerin yeni maaşları hesaplara geçmeye başladı. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını aldı. Geçtiğimiz hafta içinde tüm SSK emeklilerine yeni maaşları ödendi. Sabah'ın haberine göre SSK emeklileri maaşlarında yüzde 10.19 zammı ve yüzde 4 ek ödemeyi görmüş oldular. Bu hafta ise zamlı maaş alma sırası Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 104,08 ile 518,46 lira arasında artış yaşanacak.

MAAŞLARA ZAM NASIL YANSIDI

En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı. Emeklinin eline bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Bu ay hesaba 5.606 lira 33 kuruş yatırılacak.

FARKLAR YATIRILDI

Emekli sandığı emeklisi olan memurlar ise 25 Ocak'ta zamdan kaynaklanan farkları maaşlarında gördüler. Memur emeklileri zamsız maaşlarını ay başında almıştı. 25 Ocak'ta ise yüzde 10.73 oranındaki zamdan doğan farklar hesaplarına yatırıldı. Emekli memurlar 1 Şubat'tan itibaren yeni maaşlarını alacaklar..

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