Haftasonu altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları bugün hem hediyelik olarak almak isteyen hem de yatırım amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aranıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün en çok aranan konular arasında geliyor. Düğünlerin haftasonu yoğunlukta olması nedeniyle en çok aranan altın türü ise çeyrek ve gram altın oluyor. İşte altın fiyatlarının bugünkü değeri
Altının gram fiyatı bugün 198 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları da değer kazandı.
Çeyrek altın fiyatları 324 liradan satılırken, 317 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin satış fiyatı 182 liradan işlem görürken 179 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1313 liradan satılırken, 1300 liradan geri alınıyor.
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