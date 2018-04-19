Haftanın yatırımı
GİRİŞİM ekosistemini bir araya getirmek isteyen bir platform olmak isteyen StartupMarket.co, kuruluşunun ikinci ayını tamamlamadan ilk yatırımını aldı.
Sinan Güler, Ozan Kuşçu, Alpay Akdemir, Özden Sayın, Erdal Sayan, Nedim Esgin, Abdurrahman Uzun, Mehmet Onarcan gibi yatırımcılardan 750 bin dolar değerleme ile yatırım alan StartupMarket.co’nun yatırımcıları arasında aynı zamanda şirketin kurucu ortaklarından olan Mehmet Çelikol da yer alıyor. StartupMarket.co’nun kurucularından Serkan Bağçe, yatırımla ilgili şunları söyledi: “Bundan sonraki hedefimiz bünyemize daha çok yatırımcıyı, girişimi ve mentoru dahil etmek ve yıl sonunda toplam 2 bin girişime ulaşarak büyüyen girişimcilik ekosistemini desteklemek.”
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