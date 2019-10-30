Haftanın üçüncü günü altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 30 Ekim güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları
Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin ardından altın fiyatları sabah saatlerinde piyasalardaki işlemine başladı. Piyasaların açılmasının ardından haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle altın yatırımcıları akşam saatlerinde gram altının alış fiyatına yoğunlaştı. Peki, haftanın üçüncü günü altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? Yarım altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 liradan işlem gördü. Ekonomi grafiklerinde hareketine devam eden 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 1,15 azalışla 275,20 liradan tamamladı. Peki, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 30 Ekim güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.833,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 1,15 düşüşle 275,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,20 278,40 275,00 275,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.833,00 1.854,00 1.812,00 1.833,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,70 257,70 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.792,00 1.812,00 1.771,00 1.791,00
Yarım Ziynet 896,00 906,00 876,00 886,00
Çeyrek Ziynet 448,00 453,00 443,00 448,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
Çeyrek altının satış fiyatı 449 lira olurken, 439 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 898 liradan işlem görürken, 876 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının gram satış fiyatı 1848 lira olurken, 1820 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253.50 lira olurken, 251 liradan geri alındı.
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