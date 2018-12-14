Haftanın son gününe altın fiyatları ne kadardan başladı?
Dalgalanma devam eden altın fiyatları, 14 Aralık Cuma günü son 1 haftalık ortalamasına göre seviyenin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, sabah saatlerinde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Aralık Cuma gününe dair anlık ve güncel altın fiyatları bilgisi
Piyasaları anlık olarak takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı altın fiyatları, sabah saatlerinde gram bazında 213 lira seviyelerinden giriş yaptı. Gram altın fiyatlarındaki bu durum çeyrek ve yarım altın seçeneklerine de paralel olarak yansıdı. İşte, günün en son altın fiyatları bilgisi
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Haftanın son gününde en çok merak edilen yatırım enstrümanları arasında yer alan çeyrek altın, 13 Aralık 2018 Cuma günü 352 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 213 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.423 liradan alınıp 1.438 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 705 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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