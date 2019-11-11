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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.11.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Haftanın ilk günü gram altın kapanışta ne kadar oldu? Kapalıçarşı 11 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

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Haftanın ilk günü gram altın kapanışta ne kadar oldu? Kapalıçarşı 11 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Haftanın ilk işlem günüde altının gram fiyatları piyasalara 0,8 değer kazancıyla başladı. Sabah saatlerinde 272,6 lira seviyesinde hareket eden gram altın işlemini Kapalıçarşı'da tamamladı. Çeyrek ve gram altının akşam saatlerinde piyasaların kapanması sonrası, ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı 11 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yaşanan değişimler, ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından günün en fazla araştırılan konuları arasında yer aldı. Ekonomi grafiklerinde pazartesi günü hareketini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatları.

11 KASIM ÇEYREK, YARIM VE GRAM ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.807,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 271,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,20 270,40 271,00 271,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.781,00 1.802,00 1.786,00 1.807,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50 250,50 247,15 251,15
Lira (Tam) Ziynet 1.740,00 1.760,00 1.745,00 1.765,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 873,00 883,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 451,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?

Altının gram satış fiyatı 271 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarında da fiyatlar değişti.

Çeyrek altının satış fiyatı 443 olurken, 433 liradan alındı.

Yarım altının satış fiyatı 886 olurken, 864 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1823 liradan satılırken, 1796 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248.50 olurken, 246 liradan geri alındı.

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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