Haftanın ilk günü çeyrek altın ne kadar oldu? Canlı tam, yarım, gram fiyatları (20 Ocak 2020)

Yeni haftaya başlayan altının gram fiyatı, pazartesi günü yüzde 0,4 yükselişle 296 lira seviyesinde işlem gördü. Piyasalarda hareketini sürdüren çeyrek altın fiyatları gün sonunda Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 297,10 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, 20 Ocak altın fiyatlarında son durum.

20 OCAK ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 294,60 294,80 296,90 297,10

Cumhuriyet Ata Lira 1.942,00 1.963,00 1.957,00 1.978,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 269,00 273,00 270,80 274,80

Lira(Tam) Ziynet 1.897,00 1.917,00 1.912,00 1.932,00

Yarım Ziynet 949,00 959,00 956,00 976,00

Çeyrek Ziynet 475,00 480,00 478,00 483,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 480 TL'den satıldı.

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 295 TL dolaylarında seyretti.

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.948 liradan alınıp 1.977 liradan satıldı.

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 962TL'den işlem gördü.

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