Haftanın ikinci gününde altın piyasasında fiyatlar ne kadar oldu?
Piyasaları yakından takip eden vatandaşların merakla araştırdığı altın fiyatları, gram ve ons seçenekleri başta olmak üzere birçok seçeneği ile merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, birçok kişinin merakla sorguladığı altın fiyatları şu dakika itibariyle ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları haftanın ikinci gününde sorgulanmaya devam ediliyor. Gram ve çeyrek altın seçenekleri ile araştırılan altın fiyatları, 18 Haziran sabah saatlerinde düşüş gösterdi. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yatay seyirle hareket ediyor.
Gram altın 251 lira alış, 253 lira satış,
Çeyrek altın 411 lira alış, 419 lira satış,
Yarım altın 822 lira alış, 839 lira satış,
Cumhuriyet altını 1692 lira alış, 1708 lira ile işlem görüyor.
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